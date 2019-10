Countdown Mauerfall: "... und die Leute flitzen" | 19.10.1989

Jahrzehntelang hat die Staatsmacht jede Form von freier Meinungsäußerung unterbunden, jede Kritik am real existierenden Sozialismus selbst im Detail gebremst statt beherzigt. Jetzt fordert sie sie geradezu ein.

Partei trifft Volk

Egon Krenz besucht an diesem 19. Oktober einen Betrieb in Ostberlin und erkundigt sich bei einem der Arbeiter, wie der sich denn die massenhafte Abwanderung in den Westen erklärt. Der Mann nennt das Reiseverbot, die Konsumlage - aber nicht nur:

"Das ist 'ne Vielzahl von Dingen, die sich addiert haben. (...) Dann bin ich auch der Meinung, dass echte Fehler gemacht wurden, weil nicht drüber diskutiert wurde in den letzten Jahren. Ja, und nun sind die Leute ins Flitzen gekommen “ ...

... sagt der Arbeiter vor laufender Kamera zum Staats- und Parteichef. Solche Szenen in den Fernsehnachrichten der DDR wären noch vor wenigen Wochen undenkbar gewesen. Doch die Fluchtwelle hat mittlerweile den gesamten Machtapparat der SED in Bewegung gebracht. Egon Krenz steht auf verlorenem Posten. Er weiß es nur noch nicht.