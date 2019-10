Countdown Mauerfall: Tatort Palasthotel|29.10.1989

Schabowskis geheime Botschaft an den Westen

Wichtiger ist, was es im Osten Neues gibt. Doch von den historischen Ereignissen, die sich an diesem 29. Oktober im Ostberliner Palasthotel abspielen, erfährt die Öffentlichkeit erst viel später. Unter strengster Geheimhaltung treffen sich dort der Regierende Bürgermeister von Westberlin, Walter Momper, und der SED-Bezirks-Chef Günter Schabowski.

Dabei kündigt Schabowski an, dass die DDR ihren Bürgern Reisefreiheit geben wird. Und zwar noch vor Weihnachten. Ein Meilenstein, das ist der Westberliner Delegation sofort bewusst - auch wenn noch niemand weiß, wann genau es soweit sein wird.

Chefsache Logistik: Walter Momper und die Sache mit den Stadtplänen

Noch am selben Tag beginnt Walter Momper in Berlin mit den Vorbereitungen auf den Ansturm der DDR-Bürger. Im Bayern 1-Interview schildert er später, vor welchen Mammutaufgaben die Behörden in Westberlin damals standen:

"Erst mal die Verkehrsfrage. Wie kriegst du morgens 500.000 Besucher - von so vielen gingen wir aus, tatsächlich waren es mehr - in die Stadt rein und abends raus? Was muss man tun, wenn ein Kind verloren geht in Westberlin, was tut einer, wenn er in Westberlin ins Krankenhaus muss? Die hatten ja keine Stadtpläne - Stadtpläne von Westberlin gab's in der DDR ja gar nicht." Walter Momper

Für die meisten Deutschen kam der Fall der Mauer völlig überraschend. Für Walter Momper nach diesem 29. Oktober nicht mehr. Der Westberliner Bürgermeister war vorbereitet, auch wenn er nicht wusste, dass es schon in elf Tagen soweit sein würde.

