Countdown Mauerfall: "Sudel-Edes" letzter Auftritt | 30.10.1989

30. Oktober 1989. Wieder strömen die Bürger zu den Montagsdemonstrationen in der DDR, und wieder sind es mehr als in der Vorwoche. Dreihunderttausend allein in Leipzig. In Hamburg erscheint der "Spiegel" mit einer weiteren Titelgeschichte zur Wende in der DDR. Überschrift: "Ein Volk ohne Angst".

Zu den Forderungen, die die Demonstranten zunehmend angstfrei stellen, gehört auch die Absetzung von verhassten Vertretern des Systems. Dessen Kopf Erich Honecker ist bereits Geschichte. Heute folgt ihm der bekannteste Fernsehkommentator der DDR ins Archiv.

Es sind noch zehn Tage bis zum Fall der Mauer.

Karl-Eduard von Schnitzler: ein Adeliger im Dienst des Sozialismus

Dieser Herr von Schnitzler ist ein "Hundertprozentiger". Fast 30 Jahre lang hat er seit seiner ersten Sendung am 21. März 1960 den real existierenden Sozialismus in höchsten Tönen gepriesen und den Westen abgrundtief verdammt - was ihm bei Spöttern den Spitznamen "Sudel-Ede" einbringt.