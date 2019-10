Countdown Mauerfall: Schul-Aus für Margot H.|31.10.89

Margot H.: Schul-Aus für eine Unbelehrbare

In den Augen von Margot Honecker ist Verhalten wie das von Katja und Susanne unbedingt strafwürdig. Die Gattin des zurückgetretenen Staatsratsvorsitzenden ist bis zu diesem Tag "Volksbildungsministerin" der DDR und bei vielen noch verhasster als ihr Mann. 1949 - im gleichen Jahr, in dem sie Erich kennengelernt hat - ist sie mit 22 Jahren als jüngste Abgeordnete in die erste DDR-Volkskammer eingezogen. Seit 1963 versucht sie als oberste Erzieherin der DDR, die Jugend an den Staat zu binden - notfalls mit Gewalt.

Margot Honecker organisiert Ganztagsschulen mit Schulessen; zugleich führt sie den berüchtigten "Wehrkundeunterricht" an der Waffe ein, konzipiert Ferien- wie Umerziehungslager für aufmüpfige Jugendliche und lässt Kinder von "Republikflüchtlingen" in regimetreuen Familien aufwachsen. Unter Honeckers Leitung werden kritische Schüler zu Hunderten vom Lernbetrieb ausgeschlossen.