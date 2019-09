Countdown Mauerfall: Partei jubelt, Volk flieht|13.10.1989

Während also an diesem 13. Oktober ein frischer Blumenstrauß und zwei nicht mehr ganz so frische Trabbis mit amtlicher Billigung im Westen ankommen, ist das für die meisten DDR-Bürger noch nicht möglich.

Der Massenexodus hat begonnen

Zwar haben sich seit dem Sommer tausende DDR-Bürger über Ungarn und Österreich - illegal, aber relativ ungehindert - in den Westen abgesetzt, und am 30. September kann Außenminister Hans-Dietrich Genscher ein paar hundert weiteren Menschen, die sich in die Prager Botschaft geflüchtet hatten, mitteilen, dass ihre Ausreise genehmigt wurde. Doch noch immer warten in Warschau und in Prag Tausend auf die Erlaubnis, ihr Land zu verlassen - ganz zu schweigen von den Millionen, die bisher vergeblich hoffen, den Eiffelturm in Paris oder den Onkel in Straubing zu besuchen.

"Man verlässt weit mehr als sein Land"

Kai Pflaume ist einer, der den Sprung schon im Sommer gewagt hat. Der spätere Fernsehmoderator ist damals 22 Jahre alt. Über Ungarn hat er es in die BRD geschafft und kommt dort bei seiner Tante unter:

"Man verlässt da weit mehr als sein Land. Man verlässt seine Familie - ich hab meine Eltern zurückgelassen. Man weiß ja auch erstmal nicht, was auf einen zukommt. (...) Ich habe mich trotzdem bewusst dafür entschieden. Meine Eltern haben mir und meinem sechs Jahre älteren Bruder gesagt: Wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst etwas ändern, in den Westen gehen, dann tut das. Ich was dann sehr froh, dass die Mauer so schnell gefallen ist und ich meine Eltern schnell wiedergesehen habe. "

Sein erstes Geld im Westen verdient sich Kai Pflaume als Lagerarbeiter, bevor er eine Banklehre beginnt und schließlich 1993 als Moderator beim Fernsehen landet. Eine Vorzeigekarriere, wie sie nur wenigen Neuankömmlingen gelingt.