Countdown Mauerfall: Osten streitet, Westen "handelt"|26.10.1989

26. Oktober 1989, ein Donnerstag. Der Quelle-Versand wagt den Sprung nach Osten: Mit Partnern in der Sowjetunion gründet das Unternehmen aus Fürth ein Gemeinschaftsunternehmen. Pakete werden per Lieferwagen in die UdSSR geschickt. Glasnost verspricht neue Absatzmärkte, eine goldene Zukunft. Und tatsächlich eröffnet Quelle 1992 in Leipzig stolz ein gigantisches Logistikzentrum.