Countdown Mauerfall: Kühle Küsschen in Moskau | 1.11.1989

Mit verbundenen Augen in die Freiheit

An diesem 1. November öffnet sich plötzlich seine Zellentür. Bewaffnete Männer zerren ihn nach draußen, verbinden ihm die Augen und stoßen ihn in ein Auto. Haferburg rechnet mit dem Schlimmsten. Nach kurzer Fahrt ein scharfes Bremsmanöver, die Wagentür geht auf und Haferburg landet auf dem Straßenpflaster. Er hat Platzwunden – aber er ist in Freiheit.

So sieht das aus, wenn in der DDR der soeben beschlossene Straferlass für Republikflüchtlinge in die Tat umgesetzt wird. Manfred Haferburg hat seine Erlebnisse später in einem autobiographischen Roman verarbeitet.