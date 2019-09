Countdown Mauerfall: Im Osten Bayerns wird es eng |14.10.1989

Die Ausreisewelle schwillt an

In der DDR haben die Herbstferien begonnen, und die Situation an den Grenzübergängen wird zunehmend vertrackt: Über Österreich und Tschechien rollen jetzt noch mehr Trabbis und Wartburgs Richtung Bayern.

Insgesamt sind es mehr als 200.000 DDR-Bürger, die in den Wochen vor dem Mauerfall in den Westen flüchten – auf dem Höhepunkt der Ausreisewelle gibt es in der Bundesrepublik über 50 Notaufnahmelager, 31 davon in Bayern. Von Hof bis Passau, überall ist Improvisation gefragt: Turnhallen und Kasernen werden freigeräumt, riesige Zeltstädte entstehen.

Tausende helfen. Manfred Brand ist einer von ihnen

Die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung ist enorm: Tausende freiwillige Helfer bereiten Mahlzeiten zu, verteilen Kleidung, geben Begrüßungsgeld und Benzingutscheine aus. Denn die meisten Flüchtlinge haben nicht mehr, als das Hemd auf dem Leib.

In der Zeltstadt im niederbayerischen Hengersberg war damals auch Manfred Brand als Helfer im Einsatz:

"Das das in die Geschichte eingeht, hätten wir damals nicht geglaubt. Und dass es zum Fall der Mauer kommt, haben wir auch nicht geahnt."

Den gesamten Beitrag hören Sie hier.

Die Zukunft war offen, im Herbst 89. Wie würde die Führung der DDR auf die Massenflucht ihrer Bürger reagieren? Noch kannte niemand die Antwort.

…und morgen im Countdown zum Mauerfall: Der tschechische Bürgerrechtler Vaclav Havel rechnet wortgewaltig mit dem Sozialismus ab.