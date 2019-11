Countdown Mauerfall: Go, Trabbi, go!| 6.11.1989

Wunschobjekt, Auslaufmodell und Kinokult

Trabbis liefen in der DDR etwa drei Millionen vom Band. Im Herbst '89 waren sie für zehntausende Bürger der DDR das einzige, was sie in ihr neues Leben mitnehmen konnten. Nach 1991 aber will ihn kaum noch einer haben.

Einen der letzten ergattert Schauspieler Wolfgang Stumph. Wenig später wird sich Stumph noch einmal in einen Trabbi setzen: Als Hauptdarsteller in der Komödie „Go Trabi Go“.