Countdown Mauerfall: Freiheit! Von Budapest bis Kapstadt|23.10.

Westfernsehen als "Protestbeschleuniger"

Noch vier Wochen zuvor waren es wenige tausend Mutige, die sich auf die Straße wagten. Doch dann werden Filmaufnahmen von den Montagsdemonstrationen nach Westberlin geschmuggelt und sind noch am gleichen Abend in den Tagesthemen zu sehen. Das wirkt wie ein Katalysator auf die Proteste, denn jetzt erfahren die DDR-Bürger im Westfernsehen von den Demos und schließen sich ihnen massenhaft an.

Ungarn wird zur Republik

In Ungarn ist dieser Montag ein Sonntag der Demokratie. Im ganzen Land läuten die Kirchenglocken. Denn während das Volk in der DDR um seine Freiheit ringt, sind die Reformer in Ungarn so gut wie am Ziel. An diesem 23. Oktober '89 wird in Budapest eine Republik nach westlichem Zuschnitt ausgerufen.