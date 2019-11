Countdown Mauerfall: Es geht um Kopf und Kragen|8.11.1989

Marktredwitz: Todmüde ins Notbett

Auch am Tag vor dem Fall der Mauer verlassen wieder tausende Bürger die DDR in Richtung Bayern. So groß der Strom der Neuankömmlinge ist, so groß ist auch die Hilfsbereitschaft im Westen. Die Tagesschau berichtet aus Marktredwitz, wo in den sechs Turnhallen des Schulzentrums seit gestern 750 Notbetten stehen, die vor allem für übermüdete Grenzwanderer und Trabbifahrer gedacht sind. Die Stadt hat Telefonverbindungen eingerichtet, damit der Kontakt der Übersiedler zu ihren Familien nicht abreißt.