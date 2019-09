Countdown Mauerfall: "Erich, es ist Schluss!" | 17.10.1989

DDR: mit Honnecker geht's nicht mehr

Den Drahtziehern im Regierungsapparat der DDR ist inzwischen klar geworden: Mit Honecker geht es nicht mehr. Der Staats- und Parteichef verweigert jede Kurskorrektur. Deswegen hat sich eine Gruppe um den Berliner SED-Funktionär Günter Schabowski für diesen 17. Oktober zum Putsch verabredet.

Der Staatschef stellt sich taub

Als Erich Honecker die entscheidende Sitzung des Politbüros eröffnet, wagen sich die Gegner aus der Deckung und fordern seine Absetzung. Honecker tut so, als hätte er nichts gehört und will zur Tagesordnung übergehen – doch dann schaltet sich Erich Mielke ein. Honeckers alter Kampfgenosse wird im Sitzungsprotokoll mit den Worten zitiert: „Wir haben vieles mitgemacht. Wir können doch nicht anfangen, mit Panzern zu schießen.“ Und dann in Richtung Honecker: „Erich… es ist Schluss“.

"Wir betrachteten uns als die Retter, und der andere musste der Schurke sein. Obwohl alle an dieser Schurkerei anteil hatten, die letzten Endes zum Desaster der DDR führte." Günter Schabowski

"Aus gesundheitlichen Gründen ..."

Damit Honecker sein Gesicht wahren kann, werden am Tag darauf gesundheitliche Gründe für seinen Rücktritt angegeben. Doch Fakt ist: Nach 18 Jahren an der Macht hat der starke Mann der DDR die Kontrolle verloren. Die Zeichen der Zeit hat er nicht erkannt, oder er wollte sie nicht erkennen – das zeigen noch Jahre später Honeckers Aussagen in Interviews…

"Wenn alles nach meinem Willen gegangen wäre, würde die Deutsche Demokratische Republik heute noch bestehen." Erich Honecker 1991