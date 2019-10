Countdown Mauerfall: Die Trabbi-Karawane rollt an | 4.11.1989

Immer mehr DDR-Bürger schalten einen Gang höher: in den aufrechten Gang

Mark Spitz macht einfach weiter wie bisher. Für Millionen DDR-Bürger ist das keine Option mehr: Sie wollen ihr Land verlassen oder verändern - und auch jene, die das nicht wollen, wird ihr Land bald verändern.

An den tschechisch-bayerischen Grenzübergängen stehen die Trabbis und Wartburgs in langen Schlangen. Der Eiserne Vorhang ist offen, seit die CSSR am Vortag die Ausreise von DDR-Bürgern ohne jede Formalität erlaubt hat. Ab sofort reicht es, an der Grenze den Personalausweis vorzuzeigen.

Doch nicht alle verlassen die DDR. Viele gehen auch an diesem 4. November für Reformen auf die Straße. Bei der offiziell genehmigten Demonstration - der größten während der gesamten Revolution - versammeln sich eine halbe Million Menschen auf dem Alexanderplatz in Ostberlin. Vieles, was sich hier abspielt, wäre vor Kurzem undenkbar gewesen: Demonstranten verulken die SED-Führung, kleben Plakate an das DDR-Staatsratsgebäude. Die Volkspolizisten halten sich zurück, das DDR-Fernsehen überträgt live. Unter den Rednern ist auch der 1913 in Chemnitz geborene Schriftsteller Stefan Heym. Er fasst in Worte, was viele empfinden: