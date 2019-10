29.10.2019, 11:23 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Countdown Mauerfall: Die Ruhe vor dem Sturm|5.11.1989

Ein bleigrauer Herbstsonntag - in Bayern, in Berlin, auch auf der Leipziger Messe "Meister von morgen". Umso lebhafter geht es heute an Orten zu, wo sonst die Ruhe zuhause ist: etwa in Schirnding, Marktredwitz, Waidhaus ...