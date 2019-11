Countdown Mauerfall: Die DDR blutet leer|7.11.1989

Egon allein zu Haus

In der DDR werden die Auflösungserscheinungen im Machtapparat immer offensichtlicher. Der am Vortag veröffentlichte Entwurf für ein neues Reisegesetz erntet bei den Bürgerrechtlern vernichtende Kritik. Und in der SED rollen weiter die Köpfe: Egon Krenz bleibt als Staats- und Parteichef zwar im Amt – doch seine gesamte Regierung tritt an diesem Tag zurück. Regierungssprecher Wolfgang Meyer richtet einen letzten Appell an die Massen der Abwanderer:

"Wir wenden uns auch an die Bürger, die sich mit der Absicht tragen, unsere Republik Land zu verlasssen, ihren Schritt nochmal zu überlegen. Unser sozialistisches Vaterland braucht alle und jeden."

Was die Massenflucht hüben und drüben auslöst

Das ist nicht übertrieben, denn der Exodus ist mittlerweile überall in der DDR zu spüren: Es fehlt an Ärzten und Krankenschwestern, Betriebe müssen mangels Arbeitskräften ihre Produktion herunterfahren, Soldaten springen als Bus- und Straßenbahnfahrer ein.

Allein an diesem 7. November verlassen weitere 20.000 Menschen das Land. Die Notunterkünfte auf westdeutscher Seite sind überfüllt. In Hamburg wird ein ehemaliges Erotik-Center für die Flüchtlinge freigeräumt. Und im oberfränkischen Hof werden Notbetten in der Freiheitshalle aufgestellt.