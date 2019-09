Countdown Mauerfall: Die 120.000 von Leipzig|16.10.1989

Drüben: Die Musiker mucken auf ...

In der DDR melden sich an diesem 16. Oktober die Musiker zu Wort: Auch Fernsehkameras aus dem Westen sind dabei, als sie ihren Protest formulieren und eine Resolution verlesen, der sich bereits dreitausend Künstler angeschlossen haben:

"Wir, die Unterzeichner dieses Schreibens, sind besorgt über den gegenwärtigen Zustand unseres Landes, über den massenhaften Exodus vieler Altersgenossen, über die Sinnkrise dieser gesellschaftlichen Alternative und über die unerträgliche Ignoranz der Staats- und Parteiführung, die vorhandene Widersprüche bagatellisiert und an einem starren Kurs festhält ."

Dabei geht es den Künstlern ausdrücklich nicht um eine Vereinigung mit dem Westen, sondern um "den öffentlichen Dialog mit allen Kräften", um einen Ausweg aus der Krise zu finden.

Den ganzen Beitrag hören Sie hier nach.

... Künstler und Studenten schließen sich an

Das hat es noch nicht gegeben, berichtet abends die Tagesschau – und zeigt Ausschnitte eines Rockkonzerts, auf denen DDR-Musiker kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Auch der DDR-Schriftstellerverband fordert eine revolutionäre Reform, die Theaterschaffenden eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt. Studenten wollen sich in unabhängigen Verbänden organisieren.

Die Montagsdemonstration wird zur Massendemonstration

Montagsdemonstrationen gibt es in Leipzig schon seit Anfang September. Erst sind es einzelne, dann Hunderte. An diesem Abend 120.000 gehen Menschen auf die Straße. Auch in anderen Städten wie Dresden, Magdeburg und Halle protestieren die Massen . So etwas hat es in der DDR seit dem Volksaufstand von 1953 nicht mehr gegeben.