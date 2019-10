Countdown Mauerfall: Der Tag der Rücktritte |2.11.1989

Der Machtapparat ruckelt

In der DDR war die Parteimitgliedschaft und der Verbleib in Ämtern bisher noch um einiges formstabiler als im Westen. Doch der 2. November ist wieder ein Tag der Rücktritte. Prominentester Fall ist Harry Tisch, der einst mächtige Chef der Einheitsgewerkschaft FDGB, dem, wie er später zu Protokoll gibt, inzwischen Zweifel am Sinn seines Tuns gekommen sind. Auch Gerald Götting, Heinrich Homann, Hans Albrecht und Herbert Ziegenhahn müssen ihre Ämter aufgeben – alles einflussreiche Männer des Regimes. Ein Zeichen dafür, dass auch innerhalb des Machtapparates der Reformdruck immer größer wird.

Prager Botschaft - Teil 2

Doch das Volk glaubt schon längst nicht mehr an einen von oben verordneten Umschwung. In Prag füllt sich die bundesdeutsche Botschaft ein weiteres Mal mit Flüchtlingen. 1.300 DDR-Bürger hoffen darauf, dass auch ihnen die Ausreise in den Westen erlaubt wird, und es werden stündlich mehr. Am nächsten Tag sind es rund 5 000.

…und morgen: In Prag überschlagen sich die Ereignisse – die Tschechoslowakei hebt den Eisernen Vorhang.

