Countdown Mauerfall: Der Kampf um die Jungen | 20.10.1989

Kehrt um, wir brauchen Euch!

Was tun? Die Absetzung Erich Honeckers hat offenbar nicht gewirkt. Also versucht es die Staatsmacht an diesem 20. Oktober mit einem verzweifelten Appell, über den am Abend auch die Tagesschau berichtet: Die DDR lasse sich von dem Grundsatz leiten, dass jeder Mensch in sein Heimatland zurückkehren könne.

Das Los der Rückkehrer

Tatsächlich gibt es DDR-Bürger, im Oktober 89 dem Aufruf zur Rückkehr gefolgt sind. 272 sollen es nach Angaben der SED-Führung gewesen sein.

Auch in früheren Jahren hatte es immer wieder Fälle von Flüchtlingen gegeben, die aus dem Westen in die DDR zurückkehrten. Dort wurden sie zum Teil monatelang in einem zentralen Aufnahmeheim festgesetzt, verhört und umerzogen. In ihren Ohren muss das neue Angebot der DDR-Führung wie Hohn klingen.

