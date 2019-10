Countdown Mauerfall: Der Eiserne Vorhang geht auf|3.11.1989

Wieder bricht Jubel aus bei den Flüchtlingen in der Prager Botschaft. Diesmal ist es nicht Hans-Dietrich Genscher, sondern ein bundesdeutscher Diplomat, der die Nachricht vom Balkon der Botschaft aus verkündet. Noch in der Nacht bringen Sonderzüge die rund 5.000 Botschaftsflüchtlinge in den Westen.

Frei - dank Tschechoslowakei

Für die Menschen in der DDR gibt es ab jetzt keinen Eisernen Vorhang mehr. Wer das Land verlassen will, setzt sich einfach ins Auto und fährt los. Der Weg in die Freiheit führt über die Tschechoslowakei nach Bayern. Tausende DDR-Bürger brechen sofort auf, bewegen sich in Trabbis und Reisebussen auf die Grenzübergänge Bayerisch-Eisenstein, Furth in Wald, Schirnding und Waidhaus zu.

Auch wenn die Mauer noch steht an diesem 3. November: der Eiserne Vorhang ist offen, und er wird sich nicht mehr schließen.