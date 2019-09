Countdown Mauerfall: BeKRENZt wendefähig|18.10.1989

Tag 1 nach Honecker

Erich Honecker ist zurückgetreten, das ist die offizielle Version der Nachricht, die an diesem 18. Oktober um die Welt geht. Dass er in Wahrheit von seinen Mitgenossen zum Rücktritt gezwungen wurde, wissen damals nur wenige.

Egon Krenz: Offensive mit unklarem Ziel

Der neue starke Mann in der DDR heißt Egon Krenz und der wendet sich an diesem Tag im Fernsehen an die Bürger. Dabei spricht er zum erstenmal von einer „Wende“, und prägt damit den Inbegriff für die Geschehnisse im Herbst 89.

"Fest steht: wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt. (...) Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen." Egon Krenz am 18. Oktober 1989

Klingt so der ehrliche Wille zum Wandel? Oder will Honeckers Nachfolger nur Zeit gewinnen, um die bröckelnde Macht der SED neu zu festigen? Volkes Stimme gibt in einer Straßenumfrage die Antwort: "Der spricht doch nur von Macht und seine Partei bestimmt, wer oben rankommt". "Das System bleibt, wie's ist".