Countdown Mauerfall: Amnestie für Republikflüchtlinge|27.10.1989

>>> Mehr zur Mauer und der innerdeutschen Grenze in unserem Webspecial

>>> ARD-alpha: Hüben und drüben - Geschichten von der Zonengrenze (Dok. 2014)

Wer den Fluchtversuch überlebte, ohne es in den Westen zu schaffen, konnte nach § 213 StGB bis zu acht Jahre hinter Gittern verschwinden. Doch die Wende erreicht an diesem 27. Oktober auch die Gefängnisse der DDR.

Amnestie - aber kein Recht auf Ausreise

Um 12 Uhr mittags verkündet der Radiosender „Stimme der DDR“ einen Straferlass für alle Republikflüchtlinge. Diesen Beschluss hatte soeben der Staatsrat der DDR gefasst. Wer jetzt in Freiheit kommt, muss allerdings eine Erklärung unterschreiben, wonach er – Zitat – „keinerlei Angriffe auf die Staatsgrenze der DDR mehr unternehmen werde.“

Denn auch nach dieser Amnestie bleibt die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten dicht. Der Versuch, sie zu überqueren, ist in der DDR weiterhin ein Straftatbestand und lebensgefährlich. Den Toder der "Republikflüchtlinge" wird Erich Honeckers Ehefrau Margot in einer NDR-Dokumentation 2012 so kommentieren:

"Es lässt einen nicht ruhig, wenn ein junger Mensch auf diese Weise ums Leben kommt. Man hat sich vor allem auch immer gefragt: Wieso hat er das riskiert? Warum? Denn das braucht ja nicht sein. Der brauchte ja nicht über die Mauer zu klettern. Diese Dummheit mit dem Leben zu bezahlen, das ist schon bitter." Margot Honecker