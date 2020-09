Coronazahlen für Bayerns liebste Urlaubsländer

Überblick zu den Coronazahlen in Europa

Die folgende interaktive Karte zeigt zusammenfassend, wie es aktuell in den europäischen Ländern bezüglich Corona aussieht. Farblich dargestellt ist die Anzahl der neuen Fälle, auf 100.000 Einwohner gerechnet, in den vergangenen 14 Tagen. Dieser Wert wird in Deutschland nicht verwendet, ähnelt aber der hier für die Politik maßgeblichen 7-Tage-Inzidenz. Wählt man ein Land aus, zeigt eine tabellarische Übersicht weitere Kennwerte, etwa die Gesamtzahl an gemeldeten Infektionen und die Todesfälle.