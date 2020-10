Corona-Ticker: BA-Chef bezeichnet Maßnahmen nicht als Lockdown

10.34 Uhr: Intensivmediziner appellieren an Bevölkerung

Die Intensivmediziner in Deutschland appellieren an die Bevölkerung, alles zu tun, um die Kurve der Corona-Infektionen wieder zu senken. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, erklärte in einem YouTube-Video, er beobachte mit großer Sorge die stark ansteigenden Infektionszahlen sowie die sich wieder füllenden Krankenhausbetten.

"Wir Intensivmediziner befürchten, bei weiter steigenden Infektionszahlen die intensivmedizinische Versorgung in Deutschland bald nicht mehr in vollem Umfang gewährleisten zu können", sagte Janssens. Er wolle keine Angst machen, und noch seien genug Intensivbetten frei. Alle Bürger müssten sich jetzt aber strikt an die Regeln zur Minimierung des Infektionsrisikos halten, damit das System nicht überlastet werde. "Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es uns gelingen, die Kurve der derzeit steigenden Infektionszahlen wieder flach zu halten - und damit den Druck aus den Krankenhäusern, und hier insbesondere den Intensivstationen, herauszunehmen."