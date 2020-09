Corona-Ticker: Knapp unter 2.000 Neuinfektionen in Deutschland

19.40 Uhr: New York verschiebt erneut Schulstart

Die Millionenmetropole New York hat wegen der Corona-Krise den eigentlich für kommende Woche geplanten Beginn des neuen Schuljahres für die meisten Schüler erneut verschoben. Nur Vorschüler, deren Eltern sie für eine Mischung aus Online- und Vor-Ort-Unterricht angemeldet hatten, sollen ab der kommenden Woche wieder tageweise zur Schule gehen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio mit.

19.30 Uhr: Brooklyn Museum versteigert Werke wegen Corona-Krise

Das New Yorker Brooklyn Museum hat in der Corona-Krise zahlreiche Werke zur Auktion freigegeben, um die Instandhaltung der restlichen Sammlung gewährleisten zu können. "Das ist etwas, was für uns sehr schwer ist", sagte Direktorin Anne Pasternak der "New York Times". "Aber es ist das Beste für unsere Institution und die Langlebigkeit und Pflege unserer Sammlungen." Zu den zwölf Werken, die im Oktober beim Auktionshaus Christie's versteigert werden sollen, gehören Stücke von Lucas Cranach dem Älteren und Gustave Courbet.

19.10 Uhr: Trump: US-Wahlergebnis kann eventuell niemals genau ermittelt werden

Weniger als zwei Monate vor der US-Wahl hat US-Präsident Donald Trump Zweifel daran geäußert, dass es je ein valides Ergebnis geben wird. "Wegen der neuen und beispiellos großen Menge an nicht beantragten Stimmzetteln, die dieses Jahr an 'Wähler' oder wohin auch immer geschickt werden, könnte das Wahlergebnis vom 3. November niemals genau ermittelt sein, was manche wollen", schrieb Trump auf Twitter.

19.08 Uhr: Rekord - Fast 10.600 Neuinfektionen in Frankreich

Frankreich verzeichnet einen Rekord bei den Neuinfektionen. Binnen eines Tages seien 10.593 weitere Fälle bestätigt worden, teilt das Gesundheitsministerium in Paris mit. Der bisherige Höchststand war am 12. September mit 10.561 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt wurden bislang in Frankreich 415.481 Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Toten kletterte den Angaben zufolge um 50 auf nunmehr 31.095. Das ist der zweithöchste Tagesanstieg binnen zwei Monaten.

18.50 Uhr: Landauer Mittelschülerin infiziert: 17 Mitschüler und Klassenlehrer in Quarantäne

Eine Schülerin der Landauer Mittelschule hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. 17 Mitschüler und die Klassenlehrkraft sind deswegen seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Sie werden bis auf Weiteres im Distanzunterricht beschult. Das meldet das Landratsamt Dingolfing-Landau. Für die anderen Klassen der Schule ändert sich vorerst nichts, für sie läuft der reguläre Unterricht weiter.

18.05 Uhr: EU-Parlament fordert einheitlicheres Vorgehen bei Corona-Maßnahmen

Einheitliche Quarantäne-Zeiten, vergleichbare Zahlen zum Infektionsgeschehen und eine gemeinsame Teststrategie - das Europaparlament hat ein geschlosseneres Vorgehen der EU-Mitgliedsstaaten in der Corona-Krise gefordert. So sollten Corona-Testergebnisse gegenseitig in allen Mitgliedsstaaten anerkannt werden und ausreichende Kapazitäten für Tests geschaffen werden, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution der EU-Abgeordneten. Darin wurde auch eine einheitliche Datenerhebung gefordert.

17.16 Uhr: EU fordert Corona-Hilfen für Kultursektor

Das Europaparlament hat mehr finanzielle Unterstützung für den Kulturbereich gefordert. EU-Abgeordnete betonten, dass der geplante Corona-Wiederaufbaufonds der EU gezielt mehr Mittel für Kultur-und Kreativwirtschaft bereitstellen müsse. Mindestens zwei Prozent des Fonds sollen demnach in die europäische Kultur fließen. Nach Angaben des Parlaments arbeiten in Europa rund 7,8 Millionen Menschen in der Kulturbranche. Das entspreche vier Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts der EU.