Coronavirus-Sprachangebot: "Thank you so much for doing this"

Das Wochenende vom 14./15. März war ein entscheidender Zeitpunkt in der Corona-Krise: Deutschlandweit wurden Schulen und Kitas geschlossen, die Ausgangsbeschränkungen standen kurz bevor. Im Bayerischen Rundfunk war klar: Jetzt ist es besonders wichtig, dass möglichst alle Menschen in Bayern auf dem aktuellsten Stand sind – auch diejenigen, die nicht fließend Deutsch sprechen. Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen keine 24 Stunden: Schon am 16. März startete das mehrsprachige Ticker-Angebot auf Englisch, Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Arabisch und Italienisch. Seit kurzem gibt es das Angebot auch auf Rumänisch.

Überwältigend positive Reaktionen

Die Reaktionen auf das mehrsprachige Angebot sind fast ausschließlich überwältigend positiv. Viele User reagieren sehr dankbar. Zum besseren Verständnis haben wir eine Auswahl der Zuschriften, die uns besonders erfreut haben, für diesen Artikel ins Deutsche übersetzt.

“Ich wollte mich einfach bedanken, dass Sie das tun. Ich schaue morgens und abends auf den Ticker, damit ich immer auf dem neuesten Stand bin, und die Informationen, die Sie bieten, sind genau und vollständig. Aufgrund Ihrer Updates weiß ich, dass ich alles richtig mache und die Regeln, die in Deutschland gelten, befolge. Vielen Dank, dass Deutschland ein Land ist, das auf die Welt Aufmerksamkeit geachtet und ein System eingeführt hat, das die Menschen schützt. Ich mache mir Sorgen um meine Familie in den USA, aber um mich selbst in Deutschland mache ich mir keine Sorgen. Vor allem, weil man sich hier auf wissenschaftliche Daten konzentriert und darauf, Menschen zu schützen. Ich schätze mich sehr glücklich, in Deutschland zu sein, einem der sichersten Orte der Welt in dieser Krise.” BR24-Userin Deborah

“Danke, dass Sie Informationen auf Englisch anbieten. Als ausländische Forscherin in Deutschland ist mein deutsches Leseverständnis nur gering. Computer-Übersetzungen zeigen nicht immer Nuancen, und vor allem bieten sie nicht die Möglichkeit, nachzufragen.” BR24-Userin Ann

“Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die italienische Seite umgesetzt haben. Es ist ein sehr nützliches Angebot.” BR24-User Marco

Die Informationslücke schließen

Einige User wenden sich außerdem per E-Mail mit konkreten Problemen an uns. Sie beschäftigen die Fragen, die uns auch andere Nutzerinnen und Nutzer stellen: Von “Warum wird davon abgeraten, in die Berge zu fahren?” über “Wohin soll ich mich bei einem Corona-Verdacht wenden?” bis hin zu “Wie soll ich als LKW-Fahrer bei meinem geringen Einkommen mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen?”. Besonders wenn uns Schreiben von Arbeitgebern zur Kurzarbeit oder andere Bescheide mitgeschickt werden und um konkrete Übersetzung gebeten wird, merken wir: An Informationen in der eigenen Sprache zu kommen, ist gar nicht so einfach. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir die Informationslücke schließen können. Oft können wir selbst weiterhelfen. Wenn dies nicht möglich ist, verweisen wir an die zuständigen Stellen.

Zwei- bis dreimal pro Tag werden die Ticker aktualisiert

Welche Informationen bekommt unsere Zielgruppe bereits über andere Quellen und welche fehlen ihr? Diese Frage steht im Mittelpunkt, wenn wir Meldungen aussuchen. Die Antwort: Der Fokus muss auf Bayern liegen. Deshalb stehen sowohl Nachrichten aus dem Freistaat als auch konkrete Alltagshilfen bei unseren Tickern im Vordergrund. Zwei- bis dreimal am Tag werden aktuelle Meldungen von unserem Team übersetzt. BR24 arbeitet mit freischaffenden Übersetzerinnen und Übersetzern sowie einem Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ARD Studios in Rom, Wien und Istanbul zusammen. Die Auswahl der Sprachen orientiert sich vor allem an der Zusammensetzung der migrantischen Bevölkerung in Bayern. Wir wollen mit der Auswahl der sechs Fremdsprachen ein möglichst großes Publikum erreichen und hoffen, dass diejenigen, deren eigene Sprache nicht vertreten ist, sich zum Beispiel mit dem englischen Angebot behelfen können. Neben den sechs Tickern übersetzt unser Team auch längere Artikel zu wichtigen Corona-Themen ins Englische.

