Corona-Ticker: Auch Paralympics weitgehend ohne Zuschauer

Pandemie-Hamsterkäufe schieben Welthandel an

Der globale Handel entwickelt sich in der Corona-Krise besser als zuletzt erwartet und profitiert einer Studie zufolge von Hamsterkäufen. "Der prophezeite Nachhol-Boom nach dem Lockdown hat längst eingesetzt, und Unternehmen versuchen händeringend, ihre Lagerbestände aufzufüllen", sagte der Chef von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Ron van het Hof, zu einer Analyse des Kreditversicherers. Wegen anhaltender Engpässe etwa bei Schiffscontainern stiegen die Preise und des Welthandels auf neue Rekordhöhen. "Hamsterkäufe sind aktuell in im globalen Handel" betonte Van het Hof.

Die USA hätten im Rennen um die Waren klar die Nase vorn. "Die meisten europäischen Länder, insbesondere Deutschland, haben aktuell Mühe, ihre ohnehin niedrigen Lagerbestände wieder aufzufüllen", sagte der Manager: "Unterbrechungen von Lieferketten sind also auch 2021 an der Tagesordnung."

Seit Jahresanfang habe sich der Welthandel schneller und stärker erholt als erwartet, insbesondere beim Wert der gehandelten Waren und Dienstleistungen. Für das Gesamtjahr 2021 dürfte sich dies fortsetzen und ein kräftiges Plus von 7,7 Prozent zu Buche stehen (2020: minus 8 Prozent), wie es in der Studie "Ship me, if you can" weiter heißt.