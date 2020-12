Corona-Ticker: 25.533 Neuinfektionen in Deutschland

9.32 Uhr: Israel mit Corona-Höchststand seit drei Monaten

Kurz vor Beginn eines dritten Teil-Lockdowns in Israel sind die Corona-Zahlen in dem Land auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten geklettert. Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, binnen 24 Stunden seien 3.958 neue Fälle gemeldet worden - so viele hatte es dort seit Anfang Oktober nicht mehr gegeben.