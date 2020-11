Corona-Ticker: Steuereinnahmen im Sinkflug

08.52 Uhr: Klinikum Landshut baut Corona-Kapazitäten aus

Das Klinikum Landshut baut wegen der ansteigenden Zahl an Covid-19 Patienten die dafür bereit gestellten Betten weiter aus. Außerdem gibt es vorsichtshalber eine Reihentestung des gesamten Personals und der Patienten. Zusätzlich zu den zwei bereits bestehenden Stationen des Klinikums wird bis zum Wochenende eine weitere Covid-19-Station aufgebaut. Auch die Anzahl der Intensivbetten, die für Corona-Patienten freigehalten werden, würden aufgestockt. "Wir müssen derzeit damit rechnen, dass die Zahl der Corona-Patienten in den nächsten Tagen weiter stark ansteigen wird", so Geschäftsführer Dr. Philipp Ostwald. Um die zusätzlichen Covid-19-Kapazitäten aufzubauen, werden nicht dringliche und planbare Operationen und Behandlungen abgesagt. Die Behandlung aller Notfallpatienten bliebe laut Oswald weiterhin bestehen.

Als Vorsichtsmaßnahme werden am kommenden Wochenende Reihentestungen des gesamten Personals und der Patienten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Landshut durchgeführt. Ab heute tritt außerdem ein zweiwöchiges Besucherverbot für das Klinikum Landshut in Kraft. Ausnahmen sind nur nach Rücksprache, zum Beispiel für werdende Väter und bei Patienten im Sterbeprozess, oder in sonstigen dringenden Fällen möglich.