Corona-Ticker: Montgomery fordert weitreichende 2G-Regel

07.50 Uhr: New South Wales will bei Impfrate von 70 Prozent Lockdown aufheben

Die Regierung des australischen Bundesstaates New South Wales knüpft ein Ende des Lockdowns an die Impfrate. In der Metropole Sydney sollten die Beschränkungen weitgehend aufgehoben werden, sobald 70 Prozent aller Einwohner ab 16 Jahren vollständig geimpft seien, teilte Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian am Donnerstag mit. Die meisten Freiheiten sollen dann auch die Geimpften haben. Australischen Medienberichten zufolge könnte die Schwelle von 70 Prozent wohl in der dritten Oktoberwoche erreicht sein, also rechtzeitig zum Beginn des dortigen Sommers. Im Moment liegt man bei 43 Prozent. In einigen Küstenregionen nördlich von Sydney, in Murrumbidgee im Süden und in Riverina im Westen sollen bereits an diesem Samstag Lockerungen in Kraft treten. Man wolle vorsichtig und stufenweise wieder aus dem Lockdown kommen, sagte Berejiklian. In Sydney gelten seit Juni strenge Corona-Beschränkungen.