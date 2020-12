Coronavirus-Mutation: So reagieren die europäischen Staaten

Die neue, ansteckendere Variante des Coronavirus ist in England "außer Kontrolle" – so lautet die Einschätzung des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock. Die Lage sei "toderernst" sagte er am Sonntag gegenüber dem Sender Sky News.

Die Maßnahmen dafür sind bekannt und bewährt: Alltagsmaske, Hygiene, Abstand. Für die mutierte Virus-Variante ist all das sogar noch wichtiger, denn sie soll ersten Erkenntnissen zufolge "bis zu 70 Prozent ansteckender sein", wie der britische Premierminister Boris Johnson bereits am Samstag mitteilte. Zuletzt hatte es einen starken Anstieg der Corona-Zahlen in England gegeben.

Lockdown in London und Teilen Englands

Die britische Regierung hat gestern für London und den Südosten Englands einen strengen Lockdown verhängt. Alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, müssen schließen und die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Das Ganze gelte zunächst bis Ende des Jahres, könne aber auch monatelang nötig werden, bis genug Menschen gegen das Coronavirus geimpft seien, betonte Matt Hancock. Ohne Impfungen werde es "sehr schwer, es unter Kontrolle zu halten."

Wie gefährlich ist die Mutation?

Experten vermuten, dass die Mutation die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe nicht entscheidend beeinträchtigt. Auch gebe es bislang keine Hinweise, dass die neue Variante tödlicher ist oder schwerere Krankheitsverläufe auslöst.

Der Virologe Dr. Rolf Kaiser vom Uniklinikum Köln sagte gegenüber dem WDR, eine der wichtigsten Veränderungen der neuen Variante sei eine Mutation im sogenannten "Spike-Protein". Damit verschafft sich das Virus Zugang zu den menschlichen Zellen. "Das kann theoretisch die Infektiosität des Virus erhöhen."

Corona-Mutation sorgt für zweite Welle in Südafrika

Mit Sorge betrachten Forscher auch eine Mutation des Sars-CoV-2-Virus in Südafrika. Die "501.V2" genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Freitag. Südafrikanischen Ärzten zufolge infizierten sich während der zweiten Welle mehr jüngere Menschen als zuvor. Sie litten zudem häufiger unter einem schwereren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19. Südafrika erlebt nach dem ersten Gipfel im Juli derzeit eine zweite Corona-Welle. Täglich kommt es zu etwa 9.000 Neuinfektionen.

Mehrere europäische Länder kappen Flugverbindungen

Damit sich die Mutationen nicht noch weiter ausbreiten, kappen immer mehr europäische Länder ihre Flugverbindungen nach Großbritannien und Südafrika. In den Niederlanden gilt das Verbot bis mindestens ersten Januar, wie die Regierung des Landes bekanntgab. Bei einer Probe aus den Niederlanden sei die gleiche neue Form des Virus festgestellt worden wie in Großbritannien.

Belgien will in der Nacht zum Montag ebenfalls die Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich kappen. Premierminister Alexander De Croo kündigte an, die Maßnahme werde für mindestens 24 Stunden gelten.

Der italienische Außenminister, Luigi Di Maio, teilte am Sonntag auf Facebook mit, dass auch die italienische Regierung derzeit dabei sei eine Anordnung zu unterzeichnen, um Flüge mit Großbritannien auszusetzen. Als Regierung müsse man die Italiener schützen.

Auch Frankreich erwägt die Aussetzung von Flügen und Zügen aus Großbritannien, berichtet der TV-Sender BFM. Eine offizielle Entscheidung dazu werde noch im Laufe des Sonntags erwartet.

Bild: Bundesregierung plant Flugverbote ab Mitternacht

Die Bundesregierung plant, ab Mitternacht den Flugverkehr von und nach Großbritannien zu stoppen, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf Kreise in der Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde noch am Nachmittag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonieren, um eine europaweite Aktion anzustoßen. Es gehe darum, Einfallstore für das Virus zu schließen.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, schrieb am Sonntag bei Twitter, die Mutation sei bisher noch nicht in Deutschland aufgetaucht.