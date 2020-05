Coronavirus-Medikament: US-Ausnahmegenehmigung für Remdesivir

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament nicht regulär zugelassen, sondern eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Damit können Krankenhäuser in den USA den anti-viralen Wirkstoff Remdesivir bei einzelnen Patienten gegen die Lungenkrankheit Covid19 einsetzen - also auch außerhalb klinischer Versuche.

Pharmaunternehmen spendet 1,5 Millionen Dosen

US-Präsident Trump hatte die Entscheidung gestern zusammen mit dem Chef des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead, Daniel O’Day, im Weißen Haus verkündet:

"Das ist eine vielversprechende Situation. Wir haben mit der Arzneimittelbehörde dem Institut für Infektionskrankheiten und Gilead zusammengearbeitet, als Speerspitze dieser Kooperation von Behörden und privatem Sektor - damit alles sehr schnell geht." Donald Trump, US-Präsident

Gilead hatte 2009 begonnen, Remdesivir zu entwickeln. Es wurde später versuchsweise unter anderem im Kampf gegen das Ebola-Virus eingesetzt. Jetzt will das Pharmaunternehmen 1,5 Millionen Dosen des Medikaments spenden, erklärte Firmenchef O‘Day.

"Wir wollen sicher gehen, dass die Patienten das Medikament ohne Probleme erhalten. Wir werden deshalb etwa 1.5 Millionen Dosen Remdesivir spenden." Daniel O’Day, Gilead-Chef.

Im Februar hatten klinische Studien mit Remdesivir bei Covid-Patienten begonnen. Eine Untersuchung wurde vom Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten geleitet. Deren Chef, der Immunologe Anthony Fauci, ist Mitglied des Corona-Krisenstabs im Weißen Haus. "Die Daten zeigen, dass Remdesivir die Zeit bis zu einer Genesung verkürzt. Das ist ziemlich wichtig", so Fauci.

Experten sind skeptisch

Das war am Mittwoch, als Fauci vorläufige Ergebnisse der Studie im Weißen Haus vorlegte. Der Wirkstoff hatte bei Covid-Patienten die Zeit bis zur Genesung verkürzt, im Schnitt um vier Tage. Eine vollständige Therapie gegen die Lungenkrankheit ist das Medikament aber nicht. Und Experten sind skeptisch: Im Fernsehsender NBC warnte der Mediziner Steven Nissen von der Cleveland Clinic in Ohio vor voreiligen Schlüssen: "Man muss ausreichend Menschen untersuchen, lange genug und nach einem strikten Protokoll, um umfassend zu verstehen, welche Auswirkungen der Wirkstoff hat."

Mehr als eine Million Infizierte

In den USA ist nach Angaben der Johns Hopkins Universität bei fast 1,1 Millionen Menschen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Fast 65.000 Menschen in den USA sind in Folge der Infektion gestorben.

Trump denkt über Strafzölle gegen China nach

US-Präsident Trump macht China für den Ausbruch der Corona-Pandemie verantwortlich. Als Reaktion darauf hatte die Administration auch zusätzliche Zölle auf Importe aus China in Aussicht gestellt.

"Wir werden sehen, was passiert. Vieles geht vor sich in Bezug auf China. Wir sind natürlich nicht glücklich, über das was geschehen ist", so Trump. "Das ist eine schlimme Lage, auf der ganzen Welt, in 182 Ländern. Aber wir werden dazu viel zu sagen haben und das ist sicher eine Möglichkeit."

Vielleicht aber auch nicht. Denn bei medizinischer Schutzkleidung und später bei der Massenproduktion eines Impfstoffs sind die USA darauf angewiesen, dass China seinerseits keine neuen Handelsschranken errichtet.