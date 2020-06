Coronavirus-Infektionen steigen nach Schulöffnungen in Israel

Meitar Ofri geht eigentlich in die 12. Klasse eines Gymnasiums in Jerusalem. Obwohl die Schule geöffnet hat, bleibt die Israelin lieber zu Hause. "Ich gehe nicht in die Schule", sagte sie dem israelischen Sender KAN. "Ich habe gehört, was in dem anderen Gymnasium und anderen Schulen in Jerusalem passiert ist. Wir wissen nicht, wo uns das Virus erwischen kann und ich möchte lieber kein Risiko eingehen und die Eltern oder die Familie anstecken."

Mindestens 220 Infektionen an Israels Schulen

Israels Schulen öffneten vor etwa vier Wochen. Erst mit kleineren Gruppen. Später in vollen Klassenstärken. Seitdem wurden bei mindestens 220 Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften Corona-Infektionen nachgewiesen. Besonders schwer traf es ein Gymnasium in Jerusalems Stadtteil Rechavia. Hier gab es über 100 Infektionen.

Ein Schüler des Gymnasiums schrieb auf Facebook, dass sich die Schule nicht an die Regeln des Gesundheitsministeriums gehalten habe. So hätten Schüler sehr nahe beieinander gesessen und Lehrer keine Masken getragen. "Es ist kein Geheimnis, dass uns die Ansteckung in der Jerusalemer Schule große Sorgen bereitet", sagte Israels Gesundheitsminister Yuli Edelstein. "Uns haben Beschwerden erreicht, dass nicht jeder, der es wollte, einen Test machen konnte."