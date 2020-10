Italien: Landesweite Maskenpflicht im Freien

Unklar ist noch, ab wann genau diese neue Maßnahmen in Kraft treten - Berichten zufolge könnte dies am Donnerstag der Fall sein.

Ausnahmen gibt es nur für Kinder im Alter unter sechs Jahren und für Menschen mit Krankheiten oder Einschränkungen, die mit dem Tragen einer Gesichtsmaske nicht zu vereinbaren seien. Auch in bestimmten Situationen, in denen man alleine sei - etwa in einem Park - gelte die Pflicht nicht, erklärte die stellvertretende Gesundheitsministerin Sandra Zampa im TV-Sender RAI.

Erst regional, jetzt national

Ähnliche Regeln gelten inzwischen auch für den Vatikan. Das Tragen von Gesichtsmasken im Freien war bisher bereits in einigen italienischen Regionen Pflicht, darunter in Kampanien und Latium, die Neapel und Italiens Hauptstadt Rom einschließen. Landesweit mussten die Schutzmasken zuletzt hauptsächlich in geschlossenen Räumen wie Läden und Büros sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgesetzt werden.

Corona-Notstand bis ins nächste Jahr verlängert

Die Regierung beschloss ferner, den wegen der Corona-Pandemie ausgerufenen Notzustand, der zunächst am 15. Oktober auslaufen sollte, bis zum 31. Januar zu verlängern. Der Notstand wird in Italien oft nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen ausgerufen, um eine besondere Koordinierung der Einsatzkräfte zu gewährleisten und Bürokratie zu vermeiden.