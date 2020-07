08.07.2020, 14:20 Uhr

Coronavirus in Israel: Per Überwachung gegen die Pandemie

Was in Deutschland freiwillig per App geschieht, übernimmt in Israel der Geheimdienst: die Kontrolle, wer sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. Zehntausende sollen in Quarantäne, doch offenbar nicht immer zu Recht.