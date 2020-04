Coronavirus în Bavaria: Vă ajutăm cu informații în limba română

Ora 05.42: Festivalul popular din Straubing a fost suspendat. Markus Söder declară că organizarea Oktoberfest „este pe muchie de cuțit"

După ce guvernul federal a interzis din cauza pandemiei de coronavirus organizarea tuturor evenimente de amploare pâna în data de 31 august, a fost anulată și „Gäubodenvolksfest“ din Straubing, cea de-a doua festivitate populară bavareză ca amploare. Această serbare urma să aibe loc anul acesta între 7 si 17 august.

Deja de mai mult timp este pusă în discuție si contramandarea serbării Oktoberfest. Prim-ministrul bavarez Markus Söder (CSU) a declarat miercuri seară într-un interviu cu Bayerischer Rundfunk că organizarea Oktoberfest ar fi pe muchie de cuțit. Söder a spus că se va consulta în cursul următoarelor trei săptămâni cu Dieter Reiter (SPD), primarul general al orașului München, pe această temă. Anul acesta Oktoberfest urma să aibe loc între 19 septembrie si 4 octombrie.

16.04.2020

Restricțiile de contact prelungite până pe 3 mai

În cadrul luptei împotriva raspândirii coronavirusului, restricțiile privind contactele între oameni în Germania vor fi prelungite cel putin până pe 3 mai. Pentru persoanele din Bavaria asta înseamnă că în continuare nu le va fi permisă conviețuirea decât cu persoanele înregistrate la domiciliul lor. În alte landuri este posibilă si conviețuirea cu o singură persoană în plus față de cele înregistrate la propriul domiciliu.

Cancelarul federal vorbea miercuri seara într-o conferință de presă despre un „fragil succes intermediar“. Angela Merkel le-a mulțumit tuturor oamenilor din Germania care au acceptat restricțiile și și-au schimbat viețile pentru a-și ajuta semenii. Ea le-a adus mulțumiri în mod special celor care muncesc în domeniul medical si al îngrijirii. Cetățenii vor fi nevoiți să accepte viața cu acest virus atâta timp cât nu vor exista nici medicamente, nici vaccin pentru a-l combate, a mai spus cancelarul. Pe 30 aprilie va avea loc o nouă consultare despre posibiltătile unei relaxări a restrictiilor.

Evenimente de masă interzise în principiu pâna pe 31 august

Evenimentele de masă se vor interzice în principiu până pe 31 august . Interdicția se referă printre altele la meciuri de fotbal, concerte mari, festivități populare tradiționale de tip „Schützenfest“ sau „Kirmes“.

Reînceperea scolii în etape prevazută din data de 4 mai

Programul școlar este prevazut să reînceapă din data de 4 mai cu elevii din clasele terminale, care se pregătesc pentru examenele de anul viitor, dar și cu cei din clasele superioare ale școlii primare. Markus Söder a subliniat că landurile din sudul Germaniei sunt afectate mai puternic de răspândirea virusului, drept care în Bavaria clasele terminale vor începe școala abia pe 11 mai iar grădinițele si școlile primare vor ramâne deocamdată închise. O excepție o vor constitui clasele a patra de școală primară.

Magazinele cu o suprafață până la 800 de metrii pățrati pot fi redeschise

Magazinele cu o suprafață până la 800 de metrii pătrați pot fi redeschise de luni, în condițiile respectării unor reguli severe de igiena. Markus Söder a precizat că „în sud“ aceste magazine vor fi deschise cu un „decalaj temporar“.

Măștile recomandate în comerț si în transportul public

În lupta împotriva coronavirusului se recomandă „cu insistență “ purtarea de măști de protecție (măsti textile sau cele cunoscute sub denumirea de “Communitymasken”) atât in mijloacele de transport în comun cât și în unitățile de comerț cu amănuntul. Totuși nu se va impune obligația generală de a purta măști de protecție.

Controalele la frontieră prelungite până pe 4 mai

Controalele instituite din pricina crizei coronavirusului la granițele germane vor fi prelungite cu 20 de zile.

Slujbe religioase nu vor avea loc deocamdată

Încă în cursul acestei săptămâni se va discuta despre data la care pot avea loc din nou slujbe religioase și în ce mod se vor putea ele desfăsura.

Ora 10.52: Administrația federală dorește restricții de contact până pe 3 mai

Administrația federală intenționează să propună landurilor ramânerea în vigoare a restricițiilor actuale de contact până la data de 3 mai, după cum a aflat ieri Agenția Germana de Presă dpa în urma unei teleconferințe a cancelariei federale cu șefii cancelariilor de landuri. Cancelarul federal Angela Merkel va discuta în această după-amiază cu prim-miniștrii landurilor despre modalitățile de ieșire din regimul restricțiilor impuse de răspândirea coronavirusului.

15.04.2020

Ora 12.47 Uhr: 200 de soldați sunt în misiune anti-corona în Bavaria

Pentru combaterea raspândirii coronavirusului au fost trimiși în misiune 200 de soldați ai „Bundeswehr“. Peste 100 dintre ei activeaza în cadrul unor acțiuni de ajutorare si sprijin în caminele de batrâni, a informat Carsten Spierung, purtătorul de cuvânt al Comandamentului de Land Bavaria. Alti 100 de soldați activi îndeplinesc misiuni de consiliere pe lânga autorități si oficii civile, cum ar fi, printre altele, comitetele de criză din orașe si unități administrativ-teritoriale. Alți 100 de soldați constituie rezerva pregătită să preia la nevoie astfel de misiuni. Pe lângă sprijinul logistic oferit căminelor, soldații ajută la activitatea punctelor de testare coronavirus , la împărțirea echipamentelor de protecție cât si în consilierea din domeniul sanitar.

Ora 11.25 Uhr: Söder avertizează în legătură cu o posibilă competiție în abandonarea restricțiilor anti-corona

Prim-miniștrii landurilor germane și cancelarul Angela Merkel vor discuta miercuri despre căile de ieșire din sistemul măsurilor anti-corona. Cu această ocazie șeful guvernului bavarez Markus Söder a lansat un avertisment față de o posibilă competiție între administratii cu scopul de a realiza cât mai curând posibil un fel de “corona-exit”. O astfel de grabă ar creea un sentiment de nesiguranță în populație, a adăugat prim-ministrul bavarez. "Avem nevoie de o cale sigura și de cumpătare pentru iesirea din criza corona“ a scris el într-un mesaj postat astăzi pe Twitter. "Măsurile luate de noi sunt deja eficiente, dar nu putem să ne permitem să riscăm o recidivă printr-o prea grăbită abandonare a lor“. Relaxări precaute ale restricțiilor ar fi posibile doar dacă ele ar fi realizate în paralel cu măsuri suplimentare de protecție. Miercuri se va discuta în acest sens despre un „concept comun“. Pentru elaborarea acestuia ar fi util să se citeasca și să se evalueze toate argumentele și expertizele emise pe tema ieșirii din regimul de restricții anti-corona. Academia Națională de Științe „Leopoldina“ a pledat luni la rândul ei pentru un „orar rațional“ de întoarcere la normalitate. Oamenii die știință au recomandat să se deschidă cât mai curând posibil școlile primare și medii cât și accesul la ciclul preșcolar.

Ora 9.20 Uhr: Spital ajutător la Dachau

Într-un hotel la Dachau a fost instalat un spital de sprijin pentru cazul în care capacitățile din clinica locală vor deveni insuficiente. Însă în momentul de față încă nu au fost internați pacienți în noul spital, după cum informează Oficiul Consiliului de Land. Vor fi puse la dispoziție aproape 100 de paturi pentru pacienți infectați cu noul coronavirus, oferind posibilitatea de a-i alimenta cu oxigen pe acei bolnavi care nu au nevoie de o terapie mai complexă de ventilație. Îngrijirea medicală ar fi asigurată de „Helios Amper Klinikum“ din Dachau.

Ora 09.02: Bavaria plănuiește programe de sprijin pentru asociațiile sportive

Conform declarației ministrului de interne Joachim Herrmann (CSU) guvernul bavarez intenționează să ia în discuție un program de sprijin dedicat asociațiilor sportive. Aceste asociații se plâng de pierderi până la 200 de milioane de euro. „Mă voi implica pentru a preveni un faliment al asociaților noastre sportive", a spus Herrmann în această dimineață postului „Bayerischer Rundfunk“. Marțea viitoare vor fi elaborate propunerile respective pentru a putea considera în săptămânile următoare organizarea unor meciuri fără spectatori, transmisibile live la televizor. În funcție de situația infecțiilor ar fi însă imaginabil ca din toamnă spectatorii sa fie prezenți din nou pe stadioane.

14.04.2020

Ministerul de Interne prezintă un bilanț pozitiv al zilelor de Paști

În weekendul de Paști poliția bavareză a efectuat în jur de 78.000 de controale dedicate restricțiilor actuale privind deplasările. Cu această ocazie au fost înregistrate în jur de 10.000 de contravenții, confom spuselor ministrului de interne Joachim Herrmann. Politicianul din partidul CSU i-a lăudat pe cetățenii landului Bavaria pentru comportamentul lor „desosebit de exemplar“ în contextul crizei de coronavirus. În ciuda vremii frumoase de Paști marea majoritate a bavarezilor ar fi respectat măsurile de protecție, declară ministrul. Doar puțini excursionisti ar fi ales să meargă la munte, preferându-se zonele de recreere din proximitate. Herrmann s-a declarat recunoscător pentru rațiunea și disciplina dovedită de cetățeni.

Sondaj BR24: 56 % dintre germani ar fi dispuși să utilizeze aplicația “Corona-App”

În scopul atenuării efectelor pandemiei de coronavirus, expertii si politicienii mizează pe întroducerea unei aplicații pentru smartphone. Din acest motiv, BR24 a realizat un sondaj pe această temă prin institutul de cercetare a opiniei publice Civey. Întrebați daca ar fi de acord să descarce o aplicație pentru combaterea pandemiei de coronavirus 36,1% dintre repondenți au răspuns cu „da, în orice caz“ iar 20% cu “mai degrabă da”. Au fost însă și mulți oameni care și-au exprimat îndoiala. Astfel un sfert din cetățenii federali (mai exact 24,2%) auch exclus în mod categoric folosirea unei aplicații de localizare , iar 11,3 % dintre ei au răspuns cu „mai degraba nu“. 8,4 % dintre cei întrebați au fost indecisi. Cea mai mare îngrijorare a participanților la sondaj o constituie eventualitatea ca ei să poată fi supravegheați prin aplicația instalata si după încheierea pandemiei de coronavirus. În total 42,8 % dintre repondenți văd un astfel de pericol. Aproape la fel de mulți (40,2 %) se tem de asemenea și de un atac asupra datelor personale.

Modul de functionare a aplicației

Persoana A se întâlneste cu persoana B. Amândouă au instalat aplicația pe smartphone-urile lor. Aplicațiile vor căuta prin bluetooth dupa alte smartphone-uri cu acceeasi aplicație. În cazul în care persoanele A și B intră într-un contact mai apropiat, această întâlnire va fi consemnată.

Dacă persoana B va primi peste o săptămână rezultatul unui test care indică infectarea ei cu noul coronavirus, persoana A poate fi imediat prevenită că și în cazul ei există posiblitatea îmbolnăvirii în urma ultimei lor întâlniri. La fel pot fi informate toate celelalte persoane intrate în contact cu persoana B. Experții se așteaptă ca aplicația să fie disponibilă în decursul acestei săptămâni.

Mai multe informatii referitoare la sondaj pot fi accesate aici (în limba germană) sau aici (în limba engleză).

Ora 8.45 Uhr: Noi cifre de la RKI: Mai mult de jumătate din cei infectați în Germania s-au însănătoșit

Conform cifrelor actuale publicate de Institutul Robert Koch (RKI) mai mult decât jumătate din persoanele infectate cu noul coronavirus sunt din nou sănătoși. În total s-au infectat până astăzi 123.016 de oameni, înregistrându-se o creștere cu 2.537 de cazuri față de ziua precedentă. Numărul celor însănătoșiți este de 64.300 de oameni, cu 4.000 mai multi decât ieri. Numărul pacienților decedați în legătură cu infecția de coronavirus a crescut în ultimele 24 de ore cu 126, ajungând la cifra de 2.799.

13.04.2020

Ora 16:01: Spargere într-o locuință după un așa-zis „Corona-Party“ la Bayreuth

La Bayreuth poliția a reținut gazda unor petreceri ilegale în timpul restricțiilor de deplasare, petreceri cunoscute sub numele de “Corona-Party”. Motivul reținerii îl constituie contravențiile repetate împotriva restricțiilor din această perioadă. Conform declarațiilor poliției, locatarul în vârstă de 18 ani a petrecut împreuna cu cinci oaspeți cu vârste cuprinse între 14 si 20 de ani cu ocazia zilei sale de naștere. O vecină s-a plâns poliției iar forțele de ordine au dispus reținerea gazdei întrucât aceasta se mai făcuse vinovată și anterior de astfel de contravenții împotriva restricțiilor de deplasare . În concecință poliția a reușit să pună capăt petrecerii la scurt timp dupa ora 3 dimineața. Doi dintre petrecăreți s-au întors însă în jurul orei 4, au intrat prin efracție și au furat un televizor și un laptop, încercând mai apoi să scape, după cum declară poliția. Până la urmă spărgătorii au fost găsiți prin concursul mai multor echipaje de poliție. Gazda petrecerii va rămâne în arestul poliției pâna la sfârșitul restricțiilor în duminica viitoare, conform unei hotărâri judecatorești.

Ora 9.20 Uhr: Von der Leyen recomandă amânarea planurilor de concediu

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen recomandă ca pe fondul pandemiei de coronavirus programarea concediilor de vară să mai fie amânată. "Eu sfătuiesc să se mai aștepte cu astfel de planuri. Nimeni nu poate încă emite la această dată prediciții demne de încredere privind lunile iulie si august”, s-a exprimat von der der Leyen în ziarul „Bild am Sonntag“.

12.04.2020

Ora 18.55: Söder roagă cetățenii să aibe răbdare

Prim-ministrul landului Bavaria Markus Söder îi roagă pe cetățeni să dea în continuare dovadă de răbdare în depășirea crizei de coronavirus. "Nici după încheierea vacanței de Paști nu va fi posibil să ne continuăm viața la fel ca înainte de criza“, a declarat șeful CSU într-o cuvântare televizată. Söder avertizează: "Cine se grăbeste cu relaxarea măsurilor de prevenție, riscă să sufere o recidivă." Atâta timp cât nu există un vaccin sau alte medicamente ar fi nevoie în continuare de multă prudență: "Va trebui să fim în continuare precauți și prevăzători.” Söder a amintit că autoritățile evaluează în permanență dacă toate restricțiile mai sunt potrivite și proporționale momentului. Astfel va fi posibil ca în unele domenii reducerea restricțiilor să poată surveni mai repede iar în alte domenii mai târziu.

Ora 18.05: Creștere a cifrei de afaceri în comerțul bavarez

În Joia Mare comerțul cu amănuntul din Bavaria a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri conform declarațiilor lui Bernd Ohlmann de la Asociația de Comerț Bavaria, atingând în ziua de sâmbătă depășiri de 20% pâna 30% față de cifrele anului trecut. Acest fapt s-ar datora volumului crescut al cumpărăturilor efetcuate de clienții îngrijorați de criza coronavirusului. Printre cele mai des achiziționate mărfuri s-au numărat ustensilele pentru grătar.

Ora 14.53: A fost înregistrat un total de 31.773 infectări cu noul coronavirus.

Autoritatea pentru Sănătate si Securitate Alimentară a Landului (LGL) a dat publicității ultimele cifre din Bavaria. Astfel în ziua de 11 aprilie s-a atins cifra de 31.773 de oameni infectați, cu 911 de cazuri mai mult decât ieri. Până astăzi în Bavaria au murit 760 de oameni dintre cei îmbolnăviți de coronavirus, cu 39 mai mulți decât în 10 aprilie. 11.970 de pacienți s-au însănătosit. Autoritatea bavareză LGL se orientează în comunicările sale după evaluările făcute de “Robert-Koch-Institut”. Conform acestor evaluări sunt considerate vindecate acele cazuri în care au trecut două săptămâni de la data ultimei înregistrări și dacă nu e vorba de o spitalizare cu dată de externare necunoscută sau de un deces raportat.

Ora 08.00: Bavaria a deschis un hotline pentru probleme legate de noul coronavirus – Informații la 089/122 220

În Bavaria există acum un hotline la care se pot solicita informații despre problemele cauzate de coronavirus. Se poate apela zilinic între orele 8 si 18 la 089/122 220. Acest Hotline servește ca un punct de contact unitar pentru toate întrebările cetățenilor referitoare la ceea ce se întâmplă legat de coronavirus. Vor fi oferite răspunsuri privind sănătatea, restricțiile de deplasare, grija pentru copii sau școala. De asemenea se va răspunde și la întrebări privind obținerea de ajutoare rapide și alte forme de sprijin pentru întreprinderi mici și pentru liberi profesioniști. Acest Hotline funcționează și în zilele de sărbătoare.

Interdicții de Paști: Ce este permis și ce este interzis?

Ne aflăm în pragul sărbătorilor Pascale. După trei săptămâni de restricții de deplasare și de izolare fizică, ne este tot mai dor să ne vedem cu cei dragi din familiile noastre, precum și cu prietenii. Din păcate, restricțiile privind ieșirea din casă și deplasările sunt în vigoare și în perioada sărbatorilor de Paști.

Am voie să-mi vizitez familia?

Deplasările la persoanele care nu locuiesc în aceeași locuință nu sunt permise nici de Paști. Singura excepție o constituie partenerii de viață care locuiesc separat și părinții despărțiți, ai căror copii locuiesc când cu unul, când cu celălalt dintre părinți.

Pot să folosesc grătarul?

Folosirea grătarului este permisă doar pe propriul teren si este interzisă în locuri publice.

Copiilor mei le este permis să caute ouăle de Paști?

Căutatul ouălor de Paști ar fi bine să aibă loc în propria grădină. Cine nu are grădină poate să ascundă cuiburile cu ouăle de Paști și în pădure sau pe o pajiște. Atenție: Căutătorii de ouă de Pasti sau de iepurași de Paști vor trebui sa respecte distanța regulamentară între ei.

Pot să plec la munte?

Excursiile la munte sunt permise din punct de vedere juridic. Însă, Asociata Alpina Germană recomandă cu insistență renunțarea la astfel de excursii. Există temerea mare că se vor putea crea situații de urgență în care salavatorii și spitalele ar fi solicitate suplimentar într-un mod care poate fi evitat. De altfel, unele comune din împrejurimile orașului München au și oprit accesul la locurile de parcare pentru amatorii de drumeții.

Sporturile de apă nu sunt recomandate iar excursiile cu motocicleta sunt interzise

Porturile pentru ambarcațiunile sportive, zonele de schi nautic si de wakeboard cât si închirierile de echipamente pentru sporturi acvatice sunt închise. Folosirea bărcilor cu vele sau vâsle este permisă, dar folosirea bărcilor cu motor este interzisă. Autoritățile care se ocupă cu paza apelor atrag atenția că în cazul unor excursii cu diferite ambarcațiuni dar și în cazul înotului, se pot isca situații de urgență, care ar solicita suplimentar forțele de salavare. De asemenea și în cursul deplasării la locurile de excursie se vor putea întâmpla accidente, avertizează Peter Schall, Președintele Sindicatului Poliției din Bavaria (GdP). Din această cauză sunt interzise excursiile și deplasările inutile cu motocicleta sau cu mașina în scop recreativ.

Poliția va efectua controale în mod intensificat.

În perioada de Paști, vor fi în misiune numeroși polițiști de intervenție, de care nu ar fi nevoie în alte circumstanțe, având în vedere reducerea traficului, reducerea numărului de spargeri și reducerea evenimentelor de masa. Peter Schall subliniază: “Avem acum mai mult timp pentru aceste controale” Nu doar parcurile din orașe ci și locurile îndrăgite de excursii vor constitui obiectul acestor misiuni de pază si control.

11.04.2020

💡 Vă întrebați cum vor ajunge aceste informații importante despre evoluția situației din Bavaria la toți locuitorii interesați ai acestui land dar și dincolo de garnițele acestuia? Prin aceste știri de ultimă oră, dorim să ajungem și la aceia dintre dumneavoastră, cărora le este mai convenabil să se informeze în limba lor maternă. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne scrieți un e-mail la adresa: feedback@br24.de. Noi, cei de la „BR24“ și cei de la „Bayern 2 Notizbuch/Interkulturelles Magazin“ cât și corespondații noștri din toată lumea, ne vom strădui să vă răspundem.

💡 Wie kommen wichtige Informationen zur Entwicklung in Bayern sicher bei allen im Freistaat und darüber hinaus an? Mit diesen Newstickern wollen wir die erreichen, die sich in ihrer Muttersprache leichter und differenzierter informieren. Sie haben Fragen? Mailen Sie uns @feedback@br24.de. Wir – BR24 und das Bayern 2 Notizbuch/Interkulturelles Magazin sowie unsere Korrespondenten in aller Welt – kümmern uns.