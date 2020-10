Coronavirus im Weißen Haus: Biden erwägt Absage von TV-Duell

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden erwägt, die zweite Fernsehdebatte mit US-Präsident Donald Trump kommende Woche aussetzen, falls Trump zu diesem Zeitpunkt noch positiv auf das Coronavirus gestestet sein sollte. "Wenn er noch Covid hat, sollten wir keine Debatte führen", sagte Biden mitreisenden Reportern auf seiner Wahlkampftour. Trump hält ungeachtet seiner Infektion an dem Duell fest. "Ich freue mich auf die Debatte am Donnerstagabend, dem 15. Oktober, in Miami", schrieb Trump am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Es wird großartig!"

Im engen Kreis Trumps breitet sich das Virus weiter aus: Stephen Miller, leitender Berater des Weißen Hauses, wurde am Dienstag positiv auf das Virus getestet. "In den letzten fünf Tagen habe ich von zu Hause aus in Selbstisolation gearbeitet und bis gestern jeden Tag negative Tests erhalten", sagte Miller. "Heute wurde ich positiv auf Covid-19 getestet und bin in Quarantäne."

Zugang zu Trump begrenzt

Als Vorsichtsmaßnahme arbeite Trump in provisorischen Büroräumen in der Residenz und nicht im Oval Office, erklärten Regierungsmitarbeiter. Nur vier leitende Angestellte erhielten persönlichen Zugang zum Präsidenten. Neben Miller sind auch die enge Trump-Beraterin Hope Hicks, die Sprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany, Trumps Kampagnenmanager Bill Stepien und die republikanischen Senatoren Mike Lee, Thom Tillis und Ron Johnson infiziert.

Der Zustand Trumps sei nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus nach Angaben seines Arztes unverändert gut. Trump habe dem Ärzteteam keine Corona-Symptome gemeldet, erklärte Leibarzt Sean Conley. Die Werte des 74-Jährigen seien stabil. Sein Blut weise einen Sauerstoffsättigungsgrad zwischen 95 und 97 Prozent auf. "Insgesamt geht es ihm weiterhin extrem gut", erklärte Conley.

Trump war nach drei Tagen im Walter-Reed-Militärkrankenhaus am Montagabend entlassen worden und hatte sich im Präsidentenhubschrauber Marine One zurück ins Weiße Haus fliegen lassen. Dort zog er sich die Gesichtsmaske herunter und wurde - immer noch ohne Maske - im Inneren des Gebäudes von Mitarbeitern umringt, obwohl er nach wie vor ansteckend ist.

Twitter versteckt Corona-Tweet hinter Warnhinweis

In einem Video am Montagabend rief er die Amerikaner auf, keine Angst vor dem Virus zu haben. "Wir werden es besiegen." Nun legte er in einem Tweet nach und verglich das Virus mit der normalen Grippe. "Die Grippesaison steht bevor! Viele Leute, manchmal mehr als 100.000, sterben jedes Jahr an der Grippe, trotz der Impfung. Werden wir unser Land zusperren? Nein, wir haben gelernt, damit zu leben, genauso wie wir lernen, mit Covid zu leben, in vielen Bevölkerungsgruppen viel weniger tödlich!!!", schrieb Trump.

Twitter markierte den Tweet und versteckte ihn hinter einem Warnhinweis. Die Online-Plattform schrieb, Trumps Tweet verstoße gegen die Richtlinien zur Verbreitung von irreführenden und potenziell schädlichen Informationen über Covid-19. Mit einem Klick können Nutzer die Nachricht aber lesen.