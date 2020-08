Corona: Die Ereignisse vom 3. August bis 9. August

21.05 Uhr: London befürchtet Engpässe bei Medizinprodukten durch Brexit

Die Regierung in London hat Lieferanten von Medizinprodukten im Land wegen des bevorstehenden Auslaufens der Brexit-Übergangsphase dazu aufgerufen, Vorräte anzulegen. Ziel sei es, auf britischem Boden Medikamente und andere Medizinprodukte für sechs Wochen vorzuhalten, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Das sei umso wichtiger, weil durch die Coronavirus-Pandemie die Versorgung mit vielen Gütern bereits jetzt schon schwierig sei.

20.50 Uhr: Weiteres Mitglied der brasilianischen Regierung erkrankt

In Brasilien hat sich nach Präsident Jair Bolsonaro und verschiedenen Ministern auch General Walter Braga Netto, als "Chefe da Casa Civil" vergleichbar mit dem Kanzleramtschef, mit dem Coronavirus infiziert. Braga Netto habe die Bestätigung bekommen, dass ein Test auf Covid-19 positiv ausgefallen sei, berichtete die Nachrichtenagentur "Agência Brasil" unter Berufung auf seine Pressestelle. Er werde bis zu weiteren Tests in Isolation bleiben und seine Termine aus der Quarantäne wahrnehmen.

20.35 Uhr: Fed-Notenbanker Barkin warnt vor Stopp der Hilfen für Arbeitslose

Der Fed-Notenbanker Thomas Barkin warnt vor den Folgen für die US-Wirtschaft, sollte sich der Kongress nicht auf weitere Hilfen für Arbeitslose verständigen. Sollten die Abgeordneten diese zu schnell entziehen, würden die Arbeitslosen, ihre Vermieter und die Geschäfte wo sie einkaufen "die volle Wucht" zu spüren bekommen, sagt Barkin der Handelskammer von Northern Virginia per Videoübertragung.

20.10 Uhr: Trump bezeichnet US-Virenexpertin Birx als "jämmerlich"

US-Präsident Donald Trump hat jetzt auch die Koordinatorin des Coronavirus-Krisenstabs des Weißen Hauses, Deborah Birx, offen attackiert. Trump bezeichnete Birx im Kurzbotschaftendienst Twitter als "jämmerlich", nachdem die Virenexpertin vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus gewarnt hatte. Der Präsident warf der Medizinerin vor, sie habe sich von Oppositionsführerin Nancy Pelosi zu ihren Aussagen verleiten lassen. Am Sonntag sprach Birx aber im Sender CNN von einer "neuen Phase" der Pandemie in den USA. Die ländlichen Regionen seien inzwischen von dem Virus genauso bedroht wie die Großstädte.

19.45 Uhr: Frankreich meldet mehr Intensivfälle

Wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte, ist die Zahl der Corona-Infizierten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen weiter angestiegen. Derzeit befänden sich 384 Erkrankte in Frankreich auf einer Intensivstation, am Freitag seien es noch 371 gewesen. Mit 556 Neuinfektionen schwächte sich der Aufwärtstrend etwas ab. 29 weitere Menschen seien an den Folgen einer Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 30.294.

19.20 Uhr: Betrugs-Versuch mit Corona-Hilfen aufgedeckt

In Schleswig-Holstein haben Ermittler einen mutmaßlichen Betrug mit staatlichen Corona-Hilfen in Millionenhöhe aufgedeckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lübeck richtet sich der Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Unternehmensberater aus dem Kreis Pinneberg. Der Mann soll unrechtmäßig Sozialversicherungsdaten erworben und damit in mindestens 50 Fällen Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfen beantragt haben. Insgesamt belaufe sich die Betrugssumme auf rund 15 Millionen Euro, davon seien 7,4 Millionen bereits ausgezahlt worden. Der Mann befinde sich derzeit in Untersuchungshaft.

19.00 Uhr: Urlaubsorte verschärfen Maskenpflicht

Immer mehr bei Touristen beliebte Orte in Europa weiten die Maskenpflicht auch auf öffentliche Straßen und Plätze aus. Im französischen Nizza muss in Strandnähe bis auf weiteres zwischen zehn Uhr vormittags und ein Uhr nachts ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei Verstößen droht nach Angaben der Behörden ein Bußgeld. Wegen eines starken Wiederanstiegs der Corona-Infektionen haben zahlreiche französische Städte solche Verschärfungen erlassen. Frankreich Premierminister Jean Castex rief die Bevölkerung zu anhaltender Wachsamkeit in der Corona-Pandemie auf.

17.50 Uhr: Maskenpflicht an Mecklenburg Vorpommerns Schulen

Umdenken in Sachen Maskenpflicht in Mecklenburg Vorpommern: Bildungsministerin Bettina Martin bessert am Tag des Schulstarts in Mecklenburg Vorpommern nach. In einem Interview mit der Radiowelt des Bayerischen Rundfunks plädiert Martin nun für "Mundschutz in den Schulgebäuden für Kinder ab zehn Jahren", jedoch nicht in den Klassenräumen.

"Ich werde morgen ins Kabinett gehen mit dem Vorschlag. Das würde dann morgen beschlossen und sofort in Kraft treten." Bettina Martin, Bildungsministerin in Mecklenburg Vorpommern

17.35 Uhr: 100 Corona-Fälle nach Trauerfeier in Schwäbisch Gmünd

Im Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) ist die Zahl der Corona-Fälle nach einer Trauerfeier auf rund 100 gestiegen. Derzeit gebe es noch 58 aktive Fälle, teilt das Landratsamt Ostalbkreis mit.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat Regeln für Trauerfeiern erlassen. Ab 50 Gästen müssen Teilnehmerlisten erstellt werden, erläuterte eine Sprecherin des Landratsamts. Auch Mundschutz ist Pflicht.

17.25 Uhr: Fehlzeiten nicht wegen Corona sondern als psychische Folge davon

Die Corona-Krise hat die Fehlzeiten am Arbeitsplatz im ersten Halbjahr 2020 nicht in die Höhe getrieben. Nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit für ihre Versicherten hatte jeder Beschäftigte mit 7,6 Fehltagen genauso viele wie im Vorjahreszeitraum. Der Krankenstand lag ebenfalls stabil bei 4,2 Prozent.

Auch die Kaufmännische Krankenkasse KKH zählte bei ihren Versicherten im ersten Halbjahr nur 523 Krankschreibungen wegen einer Corona-Infektion oder eines Verdachts darauf. Dagegen stieg die Zahl der Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen auf 26.700 Fälle gegenüber 14.600 im ersten Halbjahr 2019. Denkbar sei, dass viele Menschen mit Existenzängsten wegen Jobverlust und Kurzarbeit nicht zurechtkamen und deswegen einen Arzt aufsuchten.

17.00 Uhr: Corona-Fall auf Kreuzfahrtschiff in Tahiti

Nach dem positiven Virustest eines Mitreisenden sitzen in Tahiti rund 340 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffs fest. Alle Insassen der "Paul Gaugin" würden nun getestet, teilte das Kommissariat für Französisch-Polynesien am späten Sonntagabend mit. Ihre Kabinen dürften sie nicht verlassen, teilt die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) mit.

Ein Passagier an Bord der "Paul Gaugin" habe vergangene Woche einen positiven Selbsttest gemeldet. Ein zweiter, von Medizinern durchgeführter Test habe die Infektion am Sonntag bestätigt, erklärte das Kommissariat. Eine Begleitperson des oder der Infizierten sei negativ getestet worden, beide seien von Bord gebracht worden.

16.00 Uhr: Nur leichter Anstieg der Corona-Fälle in Bayern

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Bayern hat sich seit gestern um 76 Fälle erhöht (Stand 03.08.20 um 14.09 Uhr). Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es die meisten Neuinfektionen in Niederbayern. Hier waren es 45. In Oberbayern kam es zu 15 neuen Fällen. In allen anderen bayerischen Regionen sind die Neuinfektionen im einstelligen Bereich. Bayernweit berichtete das LGL von nur einem neuen Todesfall in Oberbayern. In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 662 Neuinfektionen. Das entspricht laut der sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern einem Wert von 5,06. Am geringsten ist dieser Wert in der Oberpfalz, hier liegt er aktuell bei 2,25.

15.50 Uhr: Kaum positive Antikörper bei Corona-Studie in Sachsen

Nur in 14 von 2.300 Blutproben von sächsischen Schülern und Lehrern haben Mitarbeiter des Universitätsklinikums Leipzig Corona-Studie positive Antikörper gefunden. Im Mai und Juni hatten sie an sächsischen Schulen 2.600 Schülern Probanden getestet. Akute Infektionen seien dabei nicht nachweisbar gewesen, so der Leiter der Stuid, Professor Wieland Kiess. Die 14 Antikörper-Fälle seien allerdings Hinweis auf überstandene Infektionen.

In einer zweiten Studie mit 900 Teilnehmern untersuchten die Experten die psychischen Folgen von Schulschließungen. Laut Kiess führten diese bei Kindern und Jugendlichen zum Verlust von Lebensqualität, zu stärkerer Mediennutzung sowie zu Zukunftssorgen.

15.22 Uhr: Coronatests am Memminger Flughafen

Am Allgäu-Airport in Memmingerberg wird das Angebot freiwilliger Corona-Tests gut angenommen. Das teilt die Firma Ecolog, die die Teststation betreibt, dem BR mit. In den ersten eineinhalb Stunden ab 8 Uhr morgens hätten sich demnach heute bereits rund 180 Menschen kostenlos testen lassen.

Innerhalb von 24 Stunden werde den Reisenden das Testergebnis der Rachen-Abstriche jeweils mitgeteilt. Der Flughafen vermietet eine alte, ehemalige Lärmschutzhalle gegenüber dem Terminal als Testzentrum an die Betreiberfirma Ecolog.

15.08 Uhr: Bundeswehr testet Reiserückkehrer

Am Flughafen Bremen sind Abstrichteams des Sanitätsdienstes der Bundeswehr im Einsatz. Reiserückkehrer, insbesondere aus Risikogebieten werden noch am Flughafen auf COVID-19 getestet.

Die Tests werden von 16 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsunterstützungszentrums Wilhelmshaven durchgeführt. Sie arbeiten im Auftrag des Gesundheitsamtes Bremen. Die Bundeswehr entlastet damit zivile Strukturen, meldet die Behörde. Der Einsatz ist bis zum 25. September 2020 vorgesehen.

14.20 Uhr: Debatte um Corona-Disziplin in der Baubranche

Auf vielen Baustellen gibt es nach Auffassung von Gewerkschaften viel Nachlässigkeit beim Corona-Schutz. "Kein Händewaschen, kein Abstand, keine Atemschutzmaske", nennt die IG BAU die Schwachpunkte. Man kehre zum "alten Trott" zurück, sagte der Vorsitzende Robert Feiger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Dem widersprechen die Arbeitgeber. Die Unternehmen nähmen ihre Verantwortung äußerst ernst, heißt es beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe, der vor allem mittelständische Betriebe vertritt. Mitarbeiter würden möglichst in immer gleiche Kolonnen eingeteilt, es gebe zusätzliche Sanitätskapazitäten sowie ergänzende Transportmittel, um Gruppenfahrten zu verhindern.

Dem hält die IG BAU) entgegen, Arbeitsschutzkontrollen hätten erge-ben, Beschäftigten sei untersagt worden, MNS-Masken zu tragen.

12.45 Uhr: Steinmeier veröffentlicht Videobotschaft zu Corona-Lage

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen aus seinem Urlaub heraus dazu aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. "Auch wenn es schwer fällt, bewahren wir Geduld und verhalten und vernünftig", sagte Steinmeier in einer Videobotschaft. Es sei ein Sommer "zwischen Hoffen un Bangen".

12.35 Uhr: Reisebranche macht zwei Drittel weniger Umsatz

Trotz anziehender Buchungen bleibt die Lage der Reisebranche mit einem Umsatzrückgang von zwei Drittel dramatisch. "Corona verhagelt uns ganz gewaltig das Geschäft", sagte Präsident Norbert Fiebig vom Branchenverband DRV am Montag. "Das Niveau der Neubuchungen fängt die Verluste durch das Stornoaufkommen aufgrund der Reisewarnungen zurzeit noch bei weitem nicht auf."

12.05 Uhr: Melbourne verschärft Lockdown weiter

In Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne haben die Behörden wegen der Corona-Pandemie den Lockdown weiter verschärft. Die meisten Geschäfte, Pubs und Hotels müssen ab Mittwoch geschlossen bleiben. Nur Geschäfte für Lebensmittel, Supermärkte, Apotheken, Postämter und Tankstellen dürfen weiter öffnen. Die Bürger seien dazu aufgerufen, unbedingt im Homeoffice zu arbeiten - Ausnahmen gebe es nur für Arbeitnehmer, bei denen dies nicht möglich sei, sagte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Montag. Die Maßnahmen sollen für mindestens sechs Wochen gelten.

In der Millionenmetropole, der Hauptstadt des Bundesstaates Victoria im Südosten Australiens, grassiert seit Wochen eine zweite Corona-Welle.

12:04 Uhr: Flüchtlingsrat kritisiert Bayerns Corona-Teststrategie

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert die ausgeweitete Corona-Textpraxis für Asylbewerber in Bayern. "Eine Respektlosigkeit sondergleichen ist das", sagte der Sprecher des Flüchtlingsrates, Stephan Dünnwald, der "Süddeutschen Zeitung". Hintergrund ist ein Beschluss der Staatsregierung, in bayerischen Asylunterkünften jeder Asylbewerber, der in einem der Ankerzentren im Freistaat das dortige Ärztezentrum aufsucht, routinemäßig zu testen. Wichtiger als diese Tests sei die Verbesserung der Lebensumstände in den Unterkünften, betonte Dünnwald in der Zeitung. "Teilweise benutzen 30 Menschen eine Toilette", sagte er.

11.45 Uhr: Hurtigruten stoppt alle Expeditionskreuzfahrten

Nach dem Coronavirus-Ausbruch auf ihrem Kreuzfahrtschiff "Roald Amundsen" bietet die norwegische Reederei Hurtigruten vorerst keine Reisen mit ihren drei Expeditionsschiffen mehr an. Zuvor waren 36 Besatzungsmitglieder sowie mittlerweile auch mehrere Passagiere des Schiffes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hurtigruten räumte Fehler ein. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen. Die Hurtigruten-Schiffe auf der sogenannten Postschifflinie zwischen Bergen und Kirkenes verkehren dagegen weiter.

11.40 Uhr: Bundesregierung verurteilt Verhalten auf Demo

Demonstrationen wie am Wochenende in Berlin sind nach Einschätzung der Bundesregierung eine Gesundheitsgefahr. Es habe massive Verstöße gegen die geltenden Hygieneregeln gegeben, sagte eine Regierungssprecherin. Das sei nicht akzeptabel. Gleichwohl sei das Versammlungsrecht ein hohes Gut, ergänzte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Vorgaben zum Infektionsschutz müssten in der Pandemie aber eingehalten werden.

09.55 Uhr: Tourismus in Spanien bricht ein

In Spanien ist der internationale Tourismus im Juni nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat kamen 98 Prozent weniger Reisende in das Land, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im ersten Halbjahr zählte Spanien demnach etwa 10,8 Millionen Besucher aus dem Ausland. Das seien rund 72 Prozent weniger gewesen als im gleichen Zeitraum 2019.

08.41 Uhr: Urlauber-Testpflicht kommt im Lauf der Woche

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bekräftigt, dass die Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Laufe dieser Woche in Kraft treten soll. Einen genauen Termin nannte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin" aber noch nicht: "Wir wollen das gut abstimmen auch mit den Ländern, da das ja auch vor Ort dann an den Flughäfen zum Beispiel oder an den Bahnhöfen gelebt werden können muss."

Er betonte, bis dahin gelte für alle Einreisenden aus Risikogebieten die Pflicht zu zwei Wochen Quarantäne. Er verwies zudem darauf, dass sich seit Samstag alle Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos testen lassen können.

07.35 Uhr: Digitalisierungsschub durch Corona

Die Corona-Pandemie sorgt einer Umfrage zufolge für einen Digitalisierungsschub in der deutschen Wirtschaft. 55 Prozent der Unternehmen haben im Laufe der Krise den digitalen Wandel vorangetrieben, geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts im Auftrag des Dienstleisters Randstad unter 800 Personalleitern hervor. 31 Prozent führten beispielsweise neue Computerprogramme zur Zusammenarbeit im Betrieb ein. Weitere 36 Prozent intensivierten die Nutzung bereits vorhandener digitaler Instrumente.

Auch nach der Pandemie wollen Unternehmen stärker digitale Werkzeuge einsetzen. 64 Prozent planen, häufiger Online-Konferenzen einzuberufen. 59 Prozent beabsichtigen, Konferenzen nicht mehr unbedingt persönlich zu veranstalten, 61 Prozent werden Dienstreisen dauerhaft einschränken.

06.31 Uhr: Straubing wird Standort für RKI-Studie

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Stadt Straubing als einen von vier Orten in Deutschland ausgesucht, um dort eine Corona-Studie durchzuführen. Wie die Passauer Neuer Presse (PNP) in ihrer Montagsausgabe meldet, soll das sogenannte Corona-Monitoring am 8. September beginnen. Die Testpersonen werden zufällig gewählt, eine Teilnahme ist freiwillig.

Mit einer Blutentnahme, einem Rachenabstrich und Befragungen soll herausgefunden werden, wie viele Menschen bereits Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben. Außerdem soll erforscht werden, wie hoch der Anteil von Infektionen ohne Krankheitssymptome ist, welche Gruppe häufig betroffen ist und wie oft die Erkrankung so schwer verläuft, dass Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Für die Studie wurden vier besonders stark von der Pandemie betroffene Gemeinden als Studienorte ausgewählt. In Kupferzell in Baden-Württemberg und in Bad Feilnach im Landkreis Rosenheim ist die Studie bereits abgeschlossen.

06.00 Uhr: Haustiere können Corona-Infektionen bekommen

Haustiere wie Hunde und Katzen können von Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert werden. Diese Annahme von Wissenschaftlern hat jetzt eine Studie italienischer Forscher bestätigt. Sie untersuchten in Norditalien 540 Hunde und 277 Katzen. Die Tiere lebten in Haushalten mit Corona-Patienten oder in besonders stark von Corona betroffenen Gebieten. 3,4 Prozent der Hunde und 3,9 Prozent der Katzen hatten Antikörper gegen das Virus gebildet.

Die Ergebnisse sind nach den Worten des Präsidenten des Friedrich-Loeffler-Instituts Greifswald, Thomas Mettenleiter, nicht überraschend. "Sie bestätigen, was wir schon wissen", äußerte er. "Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die Übertragung des Virus vom Menschen auf das Tier erfolgt." Die Studie bestätige die bisherige Einschätzung des FLI, dass Hunde oder Katzen bisher keine Rolle bei der Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus spielen. Ausschlaggebend sei die Übertragung von Mensch zu Mensch.

05.44 Uhr: Debatte über Berliner Corona-Demo

Die massenhaften Verstöße gegen die Corona-Auflagen bei den Demonstrationen in Berlin haben eine Debatte über die Grenzen der Versammlungsfreiheit entfacht. Die Demonstrationsfreiheit sei "ein besonders wichtiges Rechtsgut", sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht der "Süddeutschen Zeitung". Die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie müssten aber eingehalten werden. Parteiübergreifend wurde der Ruf nach einem harten Durchgreifen laut.

Mit Blick auf die Verstöße gegen die Hygieneregeln bei der Demo gegen die Corona-Politik sagte der Unions-Innenexperte Armin Schuster (CDU) der "Rheinischen Post": "Solche Demonstrationen sind eine Gefahr für die Allgemeinheit." Seiner Meinung nach wäre es verhältnismäßig, die Versammlungen "nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen", sagte Schuster.

01.16 Uhr: Großbritannien führt Schnelltests ein

Großbritannien führt Covid-19-Schnelltests ein. Innerhalb von 90 Minuten könne das Virus nachgewiesen werden, erklärte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Rund 5,8 Millionen DNA- und 450.000 Abstrichtests sollen zur Verfügung stehen. "Die Tatsache, dass diese Tests sowohl Grippe als auch Covid-19 erkennen können, wird im Winter hilfreich sein, damit Patienten den richtigen Rat befolgen können, um sich und andere zu schützen", sagte Hancock. Das britische Gesundheitssystem ist durch den Ausbruch der Pandemie stark belastet. Mehr als 46.000 Menschen sind bislang an den Folgen des Virus verstorben.

00.01 Uhr: Reiseverband fordert Testpflicht für Kreuzfahrten

Der Reisebüro-Verband VUSR spricht sich angesichts der Corona-Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen für eine allgemeine Testpflicht aus. "Es sollte für den Kreuzfahrtgast eine Testpflicht vor dem Antritt der Reise geben", sagt Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros, der "Rheinischen Post". Die Kosten sollten von den Gästen selbst getragen werden: Wer sich eine Kreuzfahrt leisten könne, könne sich auch einen Test leisten, erklärt Linnhoff. Der Verband fordert zudem einen verpflichtenden Corona-Test für Urlaubsrückkehrer, "egal in welcher Region sie waren", so die Vorsitzende des Verbandes.