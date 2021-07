Corona-Treiber: WHO kritisiert Fußball-EM mit vielen Zuschauern

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Fußball-EM als eine zentrale Ursache für den Anstieg der Corona-Zahlen in Europa kritisiert. Nach Einschätzung der WHO trägt sie zu einer schnelleren Verbreitung der Delta-Variante des Corona-Erregers bei.

WHO: "Sind eindeutig besorgt"

"Ja natürlich, wir sind eindeutig besorgt", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, mit Blick auf das Turnier. Die Fallzahlen sind demnach in der vergangenen Woche, nach einem zehnwöchigen Rückgang, wieder um zehn Prozent gestiegen – angetrieben von Menschenmengen in den Gastgeberstädten der Euro 2020, Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen bei den Beschränkungen.

Ausdrücklich werden dabei die Zusammentreffen vieler Fans aus verschiedenen Ländern und Regionen in den Stadien genannt, aber auch beim Public Viewing in Kneipen und Bars. Die britische Regierung etwa will bei den Halbfinalspielen am 6. und 7. Juli sowie beim Finale am 11. Juli, die alle im Londoner Wembley-Stadion stattfinden, jeweils mehr als 60.000 Zuschauer zulassen.

Über Stadien bei der EM hinausschauen

Laut der zuständigen WHO-Expertin Catherine Smallwood müssen die Verantwortlichen in den EM-Spielorten die Bewegungen der Zuschauer stärker überwachen - auch außerhalb der Arenen. "Wir müssen weit über die Stadien selbst hinausblicken", antwortete Smallwood auf die Frage nach Empfehlungen für London und St. Petersburg.

Eine neue Corona-Welle sei, so die WHO, unvermeidlich, wenn Vorsicht und Wachsamkeit aufgegeben würden.

Seehofer: Position der UEFA absolut verantwortungslos

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erneuerte seine Kritik am Umgang des europäischen Fußballverbandes UEFA mit der Corona-Pandemie:

"Ich halte die Position der UEFA für absolut verantwortungslos. Angesichts der Bilder von dicht gedrängten und feiernden Fans in den Stadien ist es vorgezeichnet, dass dies das Infektionsgeschehen befördert." Horst Seehofer, Bundesinnenminister

Seehofer appellierte an die UEFA, die Entscheidungen über die Besucherzahl in den Stadien "nicht auf die örtlichen Gesundheitsbehörden abzuschieben". Der Verband solle klar erklären: Wir wollen das nicht, wir reduzieren die Zuschauerzahl. Der Kommerz dürfe "nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen". Zuvor schon hatte Seehofer die Zuschauerpläne der UEFA als "unverantwortlich" bezeichnet.

Dabei verwies er auch auf einen Vorfall mit infizierten Fans aus Schottland, die zum Spiel gegen England in London waren. Die schottischen Behörden hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass von den Tausenden Fans, die zu dem Spiel gegen England am 18. Juni nach London gereist waren, fast 2.000 mit dem Coronavirus infiziert waren. Knapp 400 von ihnen seien unter den rund 20.000 Zuschauern im Wembley-Stadion gewesen, andere hätten das Spiel im Stadtzentrum verfolgt.

UEFA will weitere Spiele "wie geplant" austragen

Die UEFA erklärte auf Anfrage, dass die Schutzmaßnahmen an den Austragungsorten "vollständig mit den Vorschriften der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden übereinstimmen" und will jetzt, so die Nachrichtenagentur SID, alle verbleibenden EM-Spiele "wie geplant austragen".

Die "endgültigen Entscheidungen" hinsichtlich der Zuschauerzahlen würden "in die Zuständigkeit der lokalen Behörden" fallen. "Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Veranstaltungen und Versammlungen letztendlich zu einem lokalen Anstieg der Fallzahlen führen könnten", äußerte der medizinische Berater der UEFA, Daniel Koch. Dies würde aber nicht nur für Fußballspiele gelten, sondern für alles, was "nun im Rahmen der von den zuständigen lokalen Behörden beschlossenen Lockerungsmaßnahmen erlaubt" ist.

Lauterbach: UEFA für den Tod vieler Menschen verantwortlich

Zuletzt hatte Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schwerste Vorwürfe gegen die UEFA erhoben. "Es haben sich sicherlich Hunderte infiziert und diese infizieren jetzt wiederum Tausende", twitterte Lauterbach mit Blick auf das Achtelfinale zwischen England und Deutschland (2:0): "Die UEFA ist für den Tod von vielen Menschen verantwortlich."

Auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hatte vor ein paar Tagen Kritik geäußert und weiter Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft angemahnt. Dass in Budapest mehr als 55.000 Zuschauer in das Stadion durften, hatte Söder dabei als einen Fehler bezeichnet. "Ich hätte das in Ungarn so nicht gemacht, hätte das nicht verantworten wollen. Ausgangspunkt für ein Superspreader-Event zu sein, das ist der Fußball in dem Verhältnis nicht wert. Genießen ja, aber genießen mit Verstand", hatte Söder gesagt.