Coronakrise: VdK fordert drastische Sozialreformen

Mitten in der Coronakrise fordert der Sozialverband VdK drastische Sozialreformen in Deutschland. Dazu gehören eine einmalige Vermögensabgabe, die Sozialversicherung für alle, eine Pflegevollversicherung und dass der Staat die Versorgung der Pflegebedürftigen übernimmt. Die Sorge von VdK-Präsidentin Verena Bentele ist etwa, dass der Staat die Tilgung der Coronaschulden über Kürzungen im Sozialbereich finanziert, und die Krise damit zu Lasten von Menschen in gesundheitlichen und finanziellen Schwierigkeiten geht. Das würde die soziale Ungleichheit verschärfen, so Bentele.

Vermögensabgabe soll Milliarden in Staatskasse spülen

Deshalb fordert die VdK-Präsidentin eine einmalige Vermögensabgabe für Menschen und Betriebe mit großem Vermögen. Dabei solle eine Million Euro des Vermögens ebenso unangetastet bleiben wie eine selbst bewohnte Immobilie. Das würde Beträge im Milliardenbereich in die Staatskasse spülen und könnte die sozialen Folgen von Corona abmildern, so Bentele.

Auch Selbständige sollen in Sozialversicherung einzahlen

Außerdem fordert der VdK, dass Deutschland eine Sozialversicherung für alle einführt. Es sei gerecht, wenn jeder Verdiener in die Sozialversicherung einbezahlt. Selbstständige bräuchten den Schutz einer Sozialversicherung, das zeige zum Beispiel das in der Coronakrise ausbezahlte Kurzarbeitergeld, das für Versicherte derzeit viel abfedere.

Pflegevollversicherung soll alle Kosten übernehmen

Die dritte Forderung des VdK lautet, dass Deutschland eine Pflegevollversicherung einführt, die alle Kosten für die Pflege und Personal übernimmt. In bayerischen Pflegeheimen liege der Selbstzahleranteil derzeit bei 2018 Euro. Das könnten sich nur wenige leisten. Jeder dritte Heimbewohner lebe von Sozialhilfe, so die bayerische Landesvorsitzende Ulrike Mascher. Sie fordert auch, das der Staat die Pflege nicht mehr dem freien Markt überlässt, sondern selbst in die Hand nimmt, am besten durch die Kommunen. Private Pflegedienste würden nur dort Leistungen anbieten, wo die Wege kurz und das Personal billig sei, so Mascher.

Laut VdK ist die soziale Not in Deutschland durch die Coronakrise deutlich gestiegen. Der VdK hatte seit März knapp sechs Prozent mehr Beratungen als im Vorjahreszeitraum. Allein der Landesverband Bayern verzeichnete einen Zuwachs von 23.000 neuen Mitgliedern. Jetzt seien es knapp 730.000.