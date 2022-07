Corona-Zahlen: Wieder mehr Corona-Fälle in Bayerns Kliniken

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 691,8

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz auf 691,8. Am Vortag hatte sie mit 702,4 noch über der 700-Marke gelegen. Insgesamt steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen um 127.611 auf über 29,3 Millionen. Das sind 3.117 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 130.728 Neuinfektionen verzeichnet wurden.

Inzidenz steigt in Bayern auf 790,9

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen und liegt laut RKI aktuell bei 790,9. Im Vergleich der Bundesländer weist Bayern damit den zweithöchsten Wert auf, nur in Baden-Württemberg liegt die Inzidenz noch höher. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist in Bayern der Landkreis Kulmbach mit 1.309,0 auf - das ist der zweithöchste Wert in Deutschland. Auch in den Landkreisen Freyung-Grafenau (1.231,6) und Erlangen-Höchstadt (1.219,4) sind die Werte besonders hoch.

Aussagekraft der Corona-Daten ist begrenzt

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.