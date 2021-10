Im Osten Europas explodieren die Corona-Zahlen

Angesichts der teils dramatischen Corona-Lage in einigen EU-Staaten will die EU mehr gegen Impf-Skepsis tun. Insbesondere Desinformationen in sozialen Netzwerken müssten bekämpft werden, hieß es in der Nacht zum Freitag in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel. Zwar hätten die Impfkampagnen in Europa erheblichen Fortschritt gebracht. Dennoch bleibe die Lage in einigen Ländern sehr ernst. Zum Beispiel im Baltikum, dem derzeitigen Corona-Hotspot der EU. Und auch in Ländern in Osteuropa verschärft sich die Lage.

Lettland geht in den Lockdown

Gesundheitsbehörde in Riga vermeldete am Donnerstag 2.935 positive Tests binnen eines Tages. Damit wurden in den letzten 14 Tagen nach offiziellen Angaben rund 1.463 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert - auch dies ein Rekordwert seit Beginn der Pandemie. Die EU-Behörde ECDC weist für Lettland aktuell die höchsten Infektionsraten in Europa aus.

Wegen der Hohen Corona-Zahlen kehrt das Land bis zum 15. November in den Lockdown. Um die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen, dürfen nur Geschäfte für den täglichen Bedarf offen bleiben. Auch Freizeit-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportstätten bleiben zu. Gastronomische Betriebe dürfen nur noch außer Haus verkaufen. Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt. Zudem dürfen die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnung von 20.00 bis 5.00 Uhr nur mit triftigem Grund verlassen. Für die meisten Arbeitnehmer gilt eine Homeoffice-Pflicht, der Schulbetrieb wird auf Fernunterricht umgestellt.

In Lettland ist nur etwas mehr als die Hälfte der 1,9 Millionen Einwohner vollständig gegen Corona geimpft. Die Regierung bemüht sich seit Monaten mit nur mäßigem Erfolg, die geringe Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen.

Estland verschärft die Corona-Regeln

In Estland gelten nach einem Beschluss der Regierung ab dem 25. Oktober die 2G-Regel in vielen Bereichen und eine verschärfte Maskenpflicht. Veranstaltungen dürfen dann fast ausschließlich von Geimpften oder Genesenen besucht werden. Dasselbe gilt für gastronomische Betriebe, Freizeit-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportstätten. Ein negativer Corona-Test reicht zur Teilnahme oder zum Zutritt nicht mehr aus.

Zugleich wird die Maskenpflicht verstärkt: Einzelhändler und Dienstleister müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftsräume nur noch mit Schutzmaske betreten werden. Das Bedecken von Mund und Nase mit einem Schal oder einem Tuch sei dabei nicht mehr zulässig. Dringend empfohlen werde die Verwendung von medizinischen Masken, hieß es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Die neuen Regeln gelten zunächst bis 10. Januar 2022. Die Regierung verschärfte zudem die Quarantäne- und Testvorgaben in Schulen und für außerschulische Aktivitäten.

In Estland sind die Corona-Zahlen zuletzt deutlich gestiegen. In den vergangenen 14 Tagen wurden nach offiziellen Angaben 1.167,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert (Stand: 21.10.2021). In dem Baltenstaat mit 1,2 Millionen Einwohnern sind gut 55 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft.

Rumänien: Gesundheitswesen am Anschlag

In Rumänien verschärft sich die Corona-Notlage, weil das Gesundheitswesen kaum noch mit der Versorgung einer steil anwachsenden Zahl von Patienten fertig wird. Am Mittwoch sei die Sterberate durch das Coronavirus weltweit am höchsten gewesen: 19,01 pro eine Million Einwohner, errechnete das Portal "ourworldindata.org". Am Freitag lag die 14-Tage-Inzidenz in Rumänien bei fast 1.000. Es sei "apokalyptisch", wie Corona derzeit in Rumänien wüte, sagt eine Ärztin in der Hauptstadt Bukarest. Covid-Patienten würden sich auf den Klinik-Korridoren gegenseitig wegschubsen, um an Sauerstoffgeräte zu kommen, sagte sie laut Medienberichten.

1.799 Corona-Patienten werden derzeit landesweit intensivmedizinisch behandelt - zum Teil auf Krankenhausfluren, in Containern, Zelten und Krankenwagen. Es gibt nur 1.668 Plätze in Intensivstationen. 30 schwer kranke Patienten hat Rumänien bereits ins Nachbarland Ungarn geschickt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Hilfen für Krankenhaus-Ausstattung versprochen sowie Beratung der Kommunikatoren zur Förderung der Impfbereitschaft, die in Rumänien zu den niedrigsten in der EU gehört. Nur 34,8 der Rumänen haben den vollen Impfschutz. Als mitverantwortlich dafür gelten Verschwörungstheoretiker in Medien, Showbusiness und der rumänisch-orthodoxen Kirche.

Zugleich werden Vorsichtsregeln nur lückenhaft überwacht. Jüngst hielt die bürgerliche Regierungspartei PNL in Anwesenheit des Staatschefs Iohannis einen Parteitag mit 5.000 Delegierten ab. Die Polizei verhängte nachher für PNL ein Bußgeld wegen Verletzung der Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Tschechien und Slowakei: Corona-Zahlen steigen erneut

In Tschechien ist die Zahl der Corona-Infektionen so stark angestiegen wie seit dem 20. April nicht mehr. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden am Dienstag bei 3.246 gelegen habe und ist damit doppelt so hoch wie vor einer Woche. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich in Tschechien 117 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus an (Stand: 20.10.2021).

Der rasche Anstieg der Infektionen geht einher mit einer steigenden Zahl von Krankenhauseinlieferungen und Todesopfern. Insgesamt 620 Covid-19-Patienten wurden am Dienstag in tschechischen Krankenhäusern behandelt, etwa 100 von ihnen waren in ernstem Zustand. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor zwei Wochen. 51 Menschen starben in den vergangenen sieben Tagen an Corona.

Tschechien reagiert auf steigende Infektionszahlen mit einer Verschärfung der Corona-Regeln. Von kommender Woche an muss an allen Arbeitsplätzen in Innenräumen eine FFP2-Maske getragen werden, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch bekanntgab. Ausgenommen sind Angestellte, die allein im Büro sitzen. Über die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Klassenzimmern wurde sich die scheidende Regierung indes nicht einig. Die Gültigkeitsdauer von Antigen- und PCR-Tests wird auf einen beziehungsweise drei Tage verkürzt, um mehr Anreize fürs Impfen zu schaffen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Tests bei Erwachsenen künftig nur noch auf ärztliche Empfehlung.

Tschechien ist eines der am stärksten betroffenen Länder der EU. 1,7 Millionen Menschen wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet, 30.574 Menschen starben. Gut sechs Millionen der 10,7 Millionen Einwohner Tschechiens sind inzwischen vollständig geimpft.

Auch in der benachbarten Slowakei verschlechterte sich die Lage. Dort überstieg die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten inzwischen die Tausendermarke.

Kroatien und Bulgarien sind ab Sonntag Corona-Hochrisikogebiete

Mit Kroatien und Bulgarien stuft die Bundesregierung ab Sonntag zwei weitere EU-Länder als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. In Kroatien sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich gestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 325,4 (Stand: 22. Oktober), in Bulgarien ist die Inzidenz mit 370,9 noch höher.

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und aus einem Hochrisikogebiet einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Bisher sind Rumänien, Litauen und Slowenien die einzigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, für die das gilt.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Russland: Moskau fährt Leben runter

Angesichts immer neuer Höchststände bei den Corona-Zahlen in Russland sollen in der Hauptstadt Moskau Geschäfte und viele Freizeiteinrichtungen eine Woche lang schließen. Einkaufszentren, Kinos und Fitnessclubs bleiben demnach zu, ebenso wie Schulen und Kindergärten. Restaurants und Cafés dürfen Essen und Trinken nur zum Mitnehmen anbieten.

Geöffnet bleiben vom 28. Oktober bis 7. November aber Apotheken und Supermärkte, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag in seinem Blog schrieb. Auch Theater und Museen dürfen weiterarbeiten - allerdings darf die Auslastung Sobjanin zufolge nur noch 50 Prozent betragen. Außerdem müssen Besucher nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Alle Maßnahmen könnten notfalls verlängert werden, so der Bürgermeister.

Seit Wochen spitzt sich die Lage in Russland mit seinen 146 Millionen zu. Am Donnerstag wies die Statistik mit 1.036 Corona-Toten innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand aus. Zudem gab es mehr als 36.300 Neuinfektionen - so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Regierung sieht die Hauptursache in der geringen Impfquote. Lediglich etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind demnach abschließend geimpft.

Ukraine: Sehr niedrige Impfquote

Neben Russland hat sich auch in der Ukraine die Corona-Situation dramatisch zugespitzt: So gab es fast 24.000 Neuinfektionen und 614 Todesfälle binnen 24 Stunden. Doch die Regierung in Kiew sieht bislang von einem landesweiten Lockdown ab. Stattdessen werden in besonders betroffenen Regionen des Landes Impfnachweise oder PCR-Tests in öffentlichen Einrichtungen, etwa im Nah- und Fernverkehr verlangt.

Nicht Geimpfte dürfen in den sogenannten "roten Zonen" nicht zur Arbeit. So versucht man, die Impfquote zu steigern – nur 15 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Lage in West- und Südeuropa verhältnismäßig entspannt

Ganz anders ist die Lage in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Italien nähert sich immer weiter dem Normalzustand: Die Corona-Lage ist auf entspanntem Niveau, die Infektionszahlen sinken und mehr als 85 Prozent der Menschen über zwölf Jahren sind mindestens einmal geimpft. Es gilt der "Grüne Pass", also ein Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test, etwa in Museen, Kinos, Sportstätten, Diskotheken und Restaurants. Auch Fernverkehrszüge, Seilbahnen und Fähren verlangen den Pass.

Ähnlich sind die Regeln in Frankreich. Hier steigen die Infektionszahlen wieder leicht an. Zuletzt steckten sich innerhalb einer Woche landesweit etwa 48 Menschen auf 100.000 an.

In den bei den Deutschen sehr beliebten Urlaubsländern Spanien und Portugal ist die Corona-Lage weiterhin sehr entspannt. Die Impfquoten sind zudem in beiden Ländern mit die höchsten in Europa und weltweit. Die Infektionszahlen sind deutlich niedriger als in Deutschland. In Portugal lag die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und sieben Tage zuletzt um die 40, in Spanien betrug die Inzidenz sogar nur rund 20.

Anders in Großbritannien. Hier hat sich die Corona-Lage zuletzt deutlich verschärft mit mehr als 40.000 Neuinfektionen pro Tag und so vielen Todesfällen wie zuletzt im März.