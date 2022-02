Corona-Wutbrief der Schulsprecher: Wie geht's den Schülern?

Die Schülerschaft hat genug. Das ist die Botschaft, die mehr als 100 Schulsprecher in einem offenen Brief verbreiten, der jüngst in den sozialen Medien die Runde machte. Adressiert an die Bundesregierung und die Länderregierungen geht der Text mit der Corona-Politik in Hinblick auf deutsche Schulen hart ins Gericht.

"Haben das Ende der Belastungsgrenze erreicht"

Vorschläge und Forderungen aus den Schulen aber auch von Experten, wie flächendeckende Luftfilter, ein Aussetzen der Präsenzpflicht oder noch mehr digitales Lernen, seien ignoriert oder nicht ausreichend umgesetzt worden. Hinzu komme Leistungsdruck, vor allem in den Abschlussjahrgängen. "Wir haben das Ende der Belastungsgrenze erreicht", schreiben die Schulsprecher. Sie konstatieren, dass sie Schulen aktuell nicht als sichere Lernräume erleben.

BR24 hat auch bei TikTok über den offenen Brief der Schulsprecher berichtet. Dort erreichen wir eine junge Zielgruppe, nicht zuletzt Schüler. Wir haben sie gefragt, wie gut sie sich aktuell an der Schule fühlen. Hier eine kleine Analyse der Kommentare, einige Stunden nach der Veröffentlichung des Videos.

Teils Angst, teils Stress

Ein klares oder geschlossenes Meinungsbild der Schülerschaft in Deutschland lässt sich nicht erkennen. Vielmehr variieren die Einschätzungen stark. Einige User stimmen dem offenen Brief zu, berichten von Stress durch viele Tests und Belastung. Auch Angst vor einer Ansteckung ist durchaus vorhanden: "Ich habe Angst, ich mag nicht mehr in die Schule gehen. Bei uns ist Lehrermangel, ich habe kaum Unterricht", heißt es etwa.

Viele berichten auch, dass sie oder viele ihrer Mitschüler derzeit infiziert beziehungsweise in Quarantäne seien und daher schon teils schon länger Zuhause sind. Andere berichten, dass derzeit viele Lehrer krank seien und daher wenig Unterricht stattfinde. Manche rufen gar nach einer Rückkehr des Homeschooling.

Teils Lockerheit, teils Resignation

Genau davor fürchten sich wiederum andere: "Wenn die Homeschooling machen, werde ich mies abkratzen und einen 5er Schnitt haben", so ein Nutzer. Mehrere schreiben in den Kommentaren, dass sie per se nur das Maske Tragen im Schul-Sport beziehungsweise Sport im Freien nervt. "Ich fühl' mich eigentlich gut, ist eigentlich ganz chillig", heißt es etwa.

Andere betonen ausdrücklich, keine Angst vor einer Ansteckung, jedoch keinen "Bock" mehr auf die Einschränkungen zu haben. Manche Nutzer haben schlicht resigniert: "Wir haben uns echt an alles gehalten und haben den Mist trotzdem plus einer sozialen Phobie bekommen."

Doch auch ein konstruktiver Vorschlag hat es in die Kommentare geschafft: "Wir müssten die Nachhilfe, welche kostenpflichtig ist, kostenlos machen", schreibt ein Nutzer.