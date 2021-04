Corona: Wien gurgelt! Kostenlose Testkits für alle

Wer in Wien lebt oder arbeitet, kann seit Anfang vergangener Woche bis zu vier kostenlose Gurgel-PCR-Selbsttests in einer Drogerie der Kette "BIPA" abholen, die Gurgelprobe in Drogerien oder Supermärkten wieder abgeben und das Ergebnis innerhalb von bis zu 24 Stunden per Mail bekommen. Mit dem negativen Testergebnis können die Getestenen zum Beispiel zum Friseur gehen oder in andere geöffneten Betriebe oder Einrichtungen. Das ist das Konzept der Aktion "Alles gurgelt".

Zur Kontrolle: Gurgeln selbst filmen und hochladen

Die Wienerin Emilia Markovic testet sich im Innenhof ihres Wohnhauses. Doch bevor es ans Gurgeln geht, muss sie sich in die Gebrauchsanweisung einlesen und dann den QR-Code scannen. Wer das Testergebnis offiziell verwenden möchte, muss außerdem seinen Personalausweis oder Pass online einscannen und den eigentlichen Testvorgang auf Video aufzeichnen und hochladen.

Laut der Stadt Wien soll das Video sicherstellen, dass der Test korrekt gemacht worden ist. Die Daten würden 14 Tage nach dem Testergebnis gelöscht und nicht maschinell verarbeitet, so Stadt Wien.

Zum Artikel "Corona-Warn-App kann bald auch Schnelltests"

Test einfach bei REWE abgeben

Emilia muss die Kochsalzlösung mindestens 60 Sekunden lang gurgeln oder im Mund spülen. Eine Web-App auf ihrem Handy zeichnet das Gurgeln auf und zählt die Zeit herunter. Nach dem Gurgeln gibt sie die Flüssigkeit mit einer Art Strohhalm in ein Probenröhrchen und verschließt es.

Den gut verpackten Test kann Emilia in einer von 620 Filialen des Unternehmens REWE in Wien abgeben. Das Ergebnis wird sie innerhalb von 24-Stunden per Mail bekommen, wenn sie den Test vor 9 Uhr abgibt. Weil es sich bei den Tests um PCR-Tests handelt, müssen sie im Labor ausgewertet werden.

Aktuell können bis zu 200.000 Proben pro Tag analysiert werden, heißt es bei der Stadt Wien.

Stadt Wien zahlt 8,50 Euro pro Test

Die Kosten für die Gurgel-Tests übernimmt die Stadt Wien - das sind derzeit 8,50 Euro pro Test. Laut Ursula Karnthaler vom Gesundheitsdienst sind die Kosten mit den Gesamtkosten eines Antigentests vergleichbar. Bei steigender Beteiligung werde es sogar noch billiger. Da die Gurgel-Aktion für die Bürgerinnen und Bürger sehr unkompliziert ist, verspreche sich die Stadt davon, dass sich noch mehr Menschen daran beteiligen und das Testangebot nutzen.

Registrierung für den Test noch etwas umständlich

Emilia Markovic sagt nach bestandener Premiere, dass sie auch künftig auf die kostenlosen Tests zugreifen wird. Sie würde sich jedoch fünf statt vier Tests pro Woche wünschen, um für jeden Arbeitstag einen zu haben.

Und der Prozess der Anmeldung über das Handy könnte auch etwas einfacher sein, meint die 25-jährige. Die Registrierung sei zwar "nicht unbedingt kompliziert, aber auch nicht ganz einfach". Sie fürchtet, dass ältere Menschen daran scheitern könnten. Dann aber gehe alles ganz schnell.