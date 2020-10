Corona: Wie sich Madrid desinfiziert

Sie sieht wie eine Schneekanone aus - die große Turbine, die auf einen Lastwagen montiert ist. Sie sprüht einen feinen Nebel auf die Laderampen des Madrider Großmarkts. Es ist nicht Schnee, sondern Desinfektionsmittel.

Die UME (Unidad Militar de Emergencias), eine Spezialeinheit des Militärs, ist wieder im Dauereinsatz. Schon in der ersten Welle im Frühjahr war sie im ganzen Land unterwegs, um Altersheime, Bahnhöfe oder Krankenhäuser zu desinfizieren: Über 20.000 Einsätze in 98 Tagen. Die Sommerpause war kurz - Spanien steckt mitten in der zweiten Welle. Und der Geruch von Desinfektionsmitteln ist wieder allgegenwärtig.

Mit Hochdruck gegen das Virus

Auch in der "Königlichen Akademie für Geschichte" vernebeln Reinigungskräfte Zimmer mit Desinfektionsmitteln, allerdings nicht mit großen Kanonen, sondern mit Hochdruckreinigern und Sprühpistolen. Denn an diesem Ort muss besonders vorsichtig desinfiziert werden: An der Wand hängen alte Bilder, darunter Originale von Goya. In den Regalen stapeln sich uralte Bücher.

Das sei eine Herausforderung sagt José Luis Perez, Chef des Desinfektionsunternehmens Counterfog. "Die Kunstwerke sind sehr empfindlich, man kann sie nicht auf eine herkömmliche Art desinfizieren. Und man muss auf der anderen Seite sicherstellen, dass das Virus restlos verschwindet - sowohl aus der Luft wie vom Mobiliar."

José Luis Perez könnte man einen Krisengewinner nennen. Er ist Professor an der Universität von Alcalá de Henares. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts entwickelte er dort eine Technik mit, die es erlaubt, Flüssigkeiten in Form von ultrafeinen Tröpfchen zu versprühen. Ursprünglich sollte die Technik bei der Terrorbekämpfung eingesetzt werden - etwa, um Anthraxsporen oder andere Erreger unschädlich zu machen. Doch dann kam das Coronavirus - und auch hier hilft das Vernebeln.