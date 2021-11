Wie Österreich den Druck auf Ungeimpfte erhöht

Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind bisher vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Und während der amtierende Bundesgesundheitsminister Spahn die Drittimpfungen für alle fordert, wollen Ärztevertreter lieber erst einmal die Erstimpfungen voranbringen, denn immer mehr Intensivstationen arbeiten am Limit und es sind vor allem die Ungeimpften, die schwer an Covid-19 erkranken.

Doch wie kann man Zögernde überzeugen? Österreich hat sich da eindeutig entschieden: mit Druck. Je mehr Betten auf den Intensivstationen belegt sind, desto mehr Nachteile im täglichen Leben müssen Ungeimpfte hinnehmen.

Unterschiedliche Regelungen, unterschiedliche Inzidenzwerte

In jedem Bundesland sind die Regeln anders, doch laut dem österreichischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ist es eigentlich ganz einfach: "Der Bund gibt grundsätzlich die Unterkante vor: das, was jedenfalls und überall gilt, und Bundesländer können in ihrem Wirkungsbereich verschärfen."

Eine klare Kante sei sinnvoll und nötig, sagt der ehemalige Hausarzt. In Wien beispielsweise gilt für viele Gelegenheiten jetzt schon die 2G-Regel, also geimpft oder genesen. Im Burgenland geht es beispielsweise lockerer zu. Die Quittung sei, so Gesundheitsminister Mückstein, eine Inzidenz von 200 in Wien und 600 im Burgenland. Seine Diagnose: Die Situation sei insgesamt natürlich nicht zufriedenstellend: "Wir haben jetzt knapp 63 Prozent Österreicherinnen und Österreicher geimpft. Das ist im gesamteuropäischen Vergleich mittelmäßig, aber im westeuropäischen Vergleich schlecht. Das muss man sagen."

Stufenplan soll den Druck erhöhen

Die Lösung: Mehr Menschen "zum ersten Stich" bringen, wie der Minister das nennt. Das Ganze soll über mehr Druck passieren - und nur am Anfang sanft. Verweigerern droht am Ende sogar ein Lockdown.

Es gibt einen schon vor einiger Zeit beschlossenen Stufenplan, abgesprochen mit den Regierungen der Bundesländer und mit dem nationalen Impfgremium - in Deutschland wäre das die staatliche Impfkommission. Die Rechengröße, nach der man sich hier richtet, ist die Zahl der österreichweit mit schwer Corona-Kranken belegten Intensivbetten in den Krankenhäusern. Stufe eins ist schon längst vorbei. Jetzt ist Österreich auf Stufe zwei. Mückstein sagt, die Stufen 1 uns 2 seien schon vor 6 Wochen kommuniziert worden. 300 belegte Intensivbetten seien nun erreicht worden, ab da gelte in der Nachtgastronomie und in ähnlichen Settings die 2G-Regelung: Nur noch Geimpfte und Genesene haben noch Zutritt.

Ab Stufe 3 wird es ungemütlich für Ungeimpfte

In der kommenden Woche rechnet Mückstein damit, dass Stufe 3 erreicht wird, dann werden 400 Intensivbetten belegt sein. Der sogenannte Wohnzimmer-Antigentest ist dann wertlos. Ab Stufe 4 - also 500 belegte Betten - müssen Ungeimpfte draußen bleiben, auch Tests sind dann keine Eintrittskarte mehr. Bei Stufe 5, der vorerst letzten auf der Eskalationstabelle, wären 30 Prozent, also 600 aller Intensivbetten belegt. Ab da gilt: Lockdown - aber nur für Ungeimpfte. Das sind erstmal die pädagogischen Maßnahmen für alle.

3G am Arbeitsplatz

Wer arbeiten und damit Geld verdienen will, muss mehr beachten. Seit letzten Montag gilt 3G am Arbeitsplatz. Wer nicht gerade als Förster solo durch den Wald streift oder allein im Homeoffice arbeitet, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Nach einer kurzen Übergangsfrist gilt zudem 2,5 G. Das heißt, der Antigen-Test zählt nicht mehr. Es drohen hohe Bußgelder und harte Konsequenzen für Impfverweigerer. Sogar die Arbeitnehmervertretung sagt: Die würden erst den Lohn und dann den Job riskieren, wenn sie sich "beharrlich weigern". Der Tatbestand: selbstverschuldete Arbeitsunfähigkeit.

Die dritte Impfung wird neuerdings für alle ministeriell empfohlen, wenn die zweite mehr als sechs Monate zurückliegt und ist unbürokratisch zu haben

