Corona: Wie Bremen die höchste Impfquote gelungen ist

Knapp 80 Prozent der bremischen Bevölkerung (Bremen und Bremerhaven) sind vollständig geimpft. Damit ist das kleinste deutsche Bundesland Nummer eins bei der Impfquote - noch vor dem Saarland und Hamburg. Auch wenn sich das Bundesland wegen seiner Größe sicher leichter tut, seine Bürger zu erreichen, ist der Erfolg nicht selbstverständlich. Wachsende Arbeitslosigkeit und Armut sind große Herausforderungen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärt den Impferfolg im BR24 Thema des Tages.

Impferfolg: Niedrige Corona-Zahlen

Während Bayern laut Robert-Koch-Institut mit rund 625 die bundesweit höchste Inzidenz aufweist, liegt der Stadtstaat Bremen mit etwa 140 um ein Vielfaches niedriger. Als wesentlichen Faktor nennt Bovenschulte die vergleichsweise hohe Impfquote in seinem Bundesland. Die sei zwar keine Garantie für niedrige Zahlen, "aber es ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Je höher die Impfquote ist, desto tendenziell niedriger ist auch das Infektionsgeschehen."

Gezielte, positive Öffentlichkeitsarbeit

Dass sich so viele Bremerinnen und Bremer haben impfen lassen, hat nach Ansicht von Bürgermeister Andreas Bovenschulte mehrere Gründe: Zum einen sei es gelungen, ein impf-freundliches Klima herzustellen. "Ich glaube, das hat was mit unserer Art und Weise der Kommunikation in der Corona-Pandemie zu tun. Wir haben die scharfen Töne, die polarisierenden und die dramatisierenden, immer vermieden, sondern sind da hanseatisch zurückhaltend in die Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen."

Impfkampagne: In den Brennpunkten mit mobilen Teams

Außerdem sei die Impfkampagne sehr gut organisiert gewesen. In die sozialen Brennpunkte und zu Bürgerinnen und Bürgern mit Verständigungsschwierigkeiten haben man mobile Impfteams geschickt. "Wir sind von vornherein mit mobilen Impftrucks in die Quartiere gegangen, direkt zu den Leuten hin, gerade da, wo die Impfquoten vorher niedrig waren. Und das hat uns eine Menge an Zuspruch gewonnen", so Bovenschulte.

Vorbild für andere Bundesländer

Ihm sei natürlich auch klar, dass Bremen im Vergleich zu Bayern ein kleines Bundesland sei, jedoch habe die Stadt auch große soziale Probleme. Die Ministerpräsidenten stünden natürlich über die Lage im jeweiligen Bundesland im engen Austausch, gute Tipps wolle er aber dennoch keine geben. "Ratschläge sind auch Schläge", so Bovenschulte. "Man hat genug damit zu tun, im eigenen Land die Probleme zu lösen." Außerdem hätten Großstadt oder Flächenstaat jeweils ihre eigenen Herausforderungen.