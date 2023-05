Corona: WHO hebt Gesundheits-Notstand auf

Die höchste Alarmstufe, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei einer Bedrohung durch eine Krankheit ausrufen kann, ist nach mehr als drei Jahren Corona-Pandemie Geschichte. Jetzt stuft die WHO Corona als "etabliertes und andauerndes Gesundheitsproblem" ein.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Freitag in Genf, dass Covid-19 seit einem Jahr einen "nachlassenden Trend" hat, weil die Bevölkerung eine zunehmende Immunität gegen das Virus habe. Es gebe weniger Todesfälle und weniger Krankenhauseinweisungen. Außerdem verzeichnet die WHO deutlich weniger schwere Verläufe als zu Beginn der Pandemie.

Aufhebung des Gesundheitsnotstandes ändert nichts

Die Aufhebung des Notstandes hat jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen, da die Staaten selbst entscheiden, welche Maßnahmen gegen Corona sie für richtig halten. Der Sinn des WHO Gesundheitsnotstandes war es, die Länder aufzurütteln und aufzufordern, Maßnahmen zu ergreifen.

Jedoch ermahnt die WHO die Regierungen nach wie vor, das Virus nicht zu unterschätzen. So sei es nach wie vor wichtig, Corona-Tests vorzunehmen und sie genetisch zu untersuchen. Nur so könne man neue Varianten zeitnah entdecken.

Corona nicht besiegt, aber beherrschbar

Vollständig besiegt sei das Coronavirus jedoch nicht, so Tedros. Denn es verbreite sich nach wie vor überall auf der Welt. Außerdem könnten sich jederzeit gefährliche Varianten entwickeln.

Aber ein unabhängiger Expertenausschuss habe die Aufhebung empfohlen, weil die Welt inzwischen ausreichende Werkzeuge in Händen halte, mit dem Virus fertig zu werden. Dazu gehörten Impfungen, Medikamente und auch Schutzmaßnahmen wie Masken.

Mindestens 20 Millionen Tote durch Corona

Laut den Schätzungen der WHO sind durch die Corona-Pandemie weltweit mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen - diese Zahl ist fast drei Mal so hoch wie bisher bekannt. Mitte März hatte Tedros noch gesagt, es gebe es "fast sieben Millionen gemeldete Corona-Tote". Damals ging er aber von einer hohen Dunkelziffer aus.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Pandemie mehr als 173.000 Todesfälle in Deutschland zur Folge gehabt.

WHO hat seit 2005 sieben Mal Gesundheitsnotstand ausgerufen

Die WHO hatte das Coronavirus am 30. Januar 2020 zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Insgesamt hat die WHO seit 2005 sieben Mal einen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Derzeit gilt immer noch Gesundheitsnotstände wegen Polio (seit 2014) und wegen Affenpocken (2022). Weitere Notlagen ausgerufen wurden wegen des Influenza-A-Virus H1N1 (2009-2010), wegen Ebola in Westafrika (2014-2016), Zika (2016) und Ebola in der Demokratischen Republik Kongo (2019-2020).

