Corona: Weitere Test- und Maskenpflichten enden zum 1. März

Eigentlich sollten die verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes bis 7. April gelten - zum 1. März werden aber weitere vorzeitig auslaufen: Die Gesundheitsministerinnen und -minister vereinbarten ein früheres Ende der meisten Masken- und Testpflichten im Gesundheitswesen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mitteilte.

Lediglich für Arzt-, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher solle "noch ein paar Wochen lang" weiterhin eine Maskenpflicht gelten. "Das sollte uns der Schutz vulnerabler Gruppen wert sein", sagte der Minister. Das bedeutet, dass in Kliniken und Pflegeeinrichtungen die Maskenpflicht für die Beschäftigten genauso wegfällt wie die Testpflicht für Besucher und Beschäftigte. Bayern hatte die bundesrechtlichen Test-Vorgaben erst vor wenigen Tagen im Alleingang gelockert.

Justizminister Buschmann: Schritt Richtung Normalität

Justizminister Marco Buschmann (FDP) twitterte, die Entscheidung sei ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, der einer verhältnismäßigen Corona-Politik entspreche. Die Koalition bleibe im Gespräch, "ob auch die letzten Einschränkungen fallen können, bevor sie spätestens Anfang April ohnehin auslaufen".

Die bundesweite Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Fernverkehrs war schon am 2. Februar vorzeitig ausglaufen. Einen Tag zuvor liefen in Bayern die letzten landesrechtlichen Schutzmaßnahmen aus: die Maskenpflicht in Gemeinschaftsunterkünften und für Beschäftigte in Arztpraxen.

