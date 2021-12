Große Mehrheit will Kontakte über Weihnachten einschränken

Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland wollen viele Menschen laut ARD-DeutschlandTrend ihre familiären Kontakte und Besuche über die Weihnachtsfeiertage einschränken. 70 Prozent der über 18-Jährigen sprachen sich in einer repräsentativen Befragung für eine solche Einschränkung aus. Jeder vierte Befragte (26 Prozent) will demnach nicht auf private Kontakte und Besuche verzichten.

Zum Artikel "Robert-Koch-Institut rät zu mehr Kontaktbeschränkungen"

Corona-Einschränkungen an Weihnachten: Letztes Jahr war Bereitschaft höher

Vor einem Jahr, als für die Feiertage sehr strenge Corona-Maßnahmen galten, hatten 83 Prozent angekündigt, ihre privaten Kontakte zu Weihnachten zu beschränken. Von den Befragten, die ihre Kontakte in diesem Jahr zu Weihnachten begrenzen wollen, kündigten 12 Prozent sehr starke Einschränkungen an, 27 Prozent starke und 31 Prozent weniger starke.

Für die repräsentative Erhebung hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap 1.266 wahlberechtigte Personen telefonisch und online befragt. Die Umfrage wurde von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche durchgeführt.

Jeder zweite Deutsche sieht Scholz als guten Kanzler

Über die Hälfte der Deutschen erwartet laut ARD-DeutschlandTrend, dass Olaf Scholz (SPD) ein guter Bundeskanzler sein wird. Demnach glauben 29 Prozent nicht, dass Scholz einen guten Regierungschef abgeben wird. Jeder fünfte Befragte hat sich noch kein Urteil gebildet. Damit kommt Scholz auf ähnliche Werte, wie seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Amtsantritt vor 16 Jahren.

Im Dezember 2005 war ebenfalls die Hälfte der Deutschen der Auffassung, Merkel sei eine gute Kanzlerin.