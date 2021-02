Corona-Virus: Weber verteidigt Impfstrategie der EU

Die anderen hätten schneller bestellt, mehr bezahlt und schneller den Impfstoff bekommen – nicht nur Markus Söder zeigte sich nach dem Impfgipfel in Berlin unzufrieden mit der europaweiten Koordination. Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek kritisiert schon seit längerem den Mangel an Impfdosen.

Aus Sicht ihres Parteifreundes und Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, seien auf EU-Ebene aber grundsätzlich die richtigen Entscheidungen getroffen worden. "Wir haben später bestellt, das ist richtig. Und wir haben auch limitierte Finanzmittel eingesetzt", sagt Weber im Interview mit dem BR-Politmagazin Kontrovers. "Wir sind aber in Europa deshalb später dran, weil wir gegenüber Pfizer-Biontech und Astrazeneca nicht akzeptiert haben, dass der Staat die gesamte Haftung übernimmt". Immerhin spritze man Impfstoff in einen gesunden Körper und das müsse vorher alles ordentlich geprüft werden.

"Wir haben auch viele Menschen, die sehr skeptisch sind. Und deshalb finde ich, dass die Zulassung ordentlich gemacht werden muss. Wir haben drei Wochen gebraucht, dafür können die Menschen sicher sein, dass die Prüfung ordentlich durchgeführt worden ist." Manfred Weber, CSU, Europaabgeordneter

Deutscher Alleingang würde zu “Impfkrieg” führen

Auch, wenn Großbritannien bei der Zulassung schneller als die EU gewesen sei - weitere Alleingänge würden aus Webers Sicht nur zu weiteren Problemen führen. Das gelte auch für Deutschland.

"Ich bin ausdrücklich der Meinung, dass es richtig war, das im europäischen Verbund zu machen. Den Streit, den wir jetzt zwischen Großbritannien und der EU haben, wer welche Dosen zuerst kriegt, hätten wir nicht nur einmal. Und das wäre ein echter Impfkrieg in Europa." Manfred Weber, CSU, Europaabgeordneter

Eigentliches Problem: Impfstoffproduktion

Für Weber liegt das derzeitige Problem vor allem in der Impfstoffproduktion. Deshalb müsse man schnellstmöglich die Produktionskapazitäten aufbauen. Dafür fordert der Europaabgeordnete zehn Milliarden Euro zusätzlich. "Auch eine Zwangslizenzierung wäre denkbar. Das heißt, dass das Know-How, was Biontech hat, eventuell unter Zwang bereitgestellt werden muss", so Weber. Denn nicht nur Europa müssen mit dem Impfstoff versorgt werden. "Wenn wir die Mutanten in den Griff kriegen wollen, brauchen wir eine weltweite Impfung. Dafür müssen wir frisches Geld in die Hand nehmen."